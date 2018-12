La notte di Capodanno a Chioggia con Wonder Company

La notte di Capodanno a Chioggia è in corso del Popolo, lunedì 31 dicembre a partire dalle 22. Radio Company e Contatto Show Events, in collaborazione con il Comune di Chioggia, propongono una serata da trascorrere sotto le stelle tra animazione, musica, gadget e tanto divertimento.

Sul palco si alterneranno la voci e i volti di Radio Company: Daniele Belli (conduttore dell’irriverente programma Belliconte Show) ed il dj Alex O’Neill (veronese di adozione ma esperienza nei migliori dj set d’Europa) coinvolgeranno il pubblico con simpatia e frizzante ironia, proponendo tutti i più grandi successi musicali trasmessi dall'emittente nel corso del 2018, in attesa del conto alla rovescia di fine anno. La Vertical Smile Band (Franco Collodel – voce; Andrea Trevisanut – chitarra e cori; Paolo Tocchet – basso e cori; Alessandro Todde – batteria) proporrà invece, dal vivo, gli indimenticabili successi della musica pop italiana, come Jovanotti, Cremonini, Battisti, Negrita, 883 e molti altri, per un pubblico di tutte le età.

A partire dalla mezzanotte, un emozionante spettacolo laser illuminerà Chioggia, dando il benvenuto al nuovo anno. La musica e l’animazione continueranno fino alle 2. L’evento è ad ingresso libero e gratuito.

Info: 800.066.322