Capodanno 2019 a Venezia con lo spettacolo pirotecnico in bacino di San Marco

A mezzanotte Venezia accoglie il 2019 con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il Bacino di San Marco. L'arrivo del nuovo anno sarà celebrato tra mille colori che si specchiano sulla laguna. La visuale migliore per godere dello spettacolo sarà in prossimità della fermata Actv Arsenale. Sono previsti treni speciali in partenza dalla Stazione Santa Lucia direzione terraferma.

Informazioni di sicurezza

Per assistere allo spettacolo pirotecnico il Comune invita a posizionarsi nel punto migliore in prossimità dell’Arsenale (aree segnate in rosso nella mappa): Riva degli Schiavoni, Riva Ca’ Dio, Riva San Biagio (i fuochi non sono visibili da Piazza e Piazzetta San Marco). Si consiglia l’arrivo e il posizionamento in adeguato anticipo. Si sconsigliano le zone di maggiore affollamento a chi ha ridotte capacità motorie, a chi utilizza carrozzine o passeggini, ecc. Potranno essere istituiti sensi unici per il flusso pedonale.

Varchi d'accesso e bagni

I bagni pubblici di Piazza San Marco (ubicati in calle dell’Ascension-Vallaresso, Bocca di Piazza San Marco), San Bartolomeo, Accademia, Bragora e Piazzale Roma saranno aperti anche durante la notte. Saranno istituiti varchi d’accesso per il pubblico, che potranno essere chiusi nel caso si raggiungesse l'affollamento massimo previsto per l'area. Il raggiungimento della capienza di un settore darà luogo alla deviazione del pubblico verso il settore libero più prossimo attraverso percorsi segnalati.