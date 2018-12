Il nuovo anno si festeggia a Marghera, con Un Capodanno di Rivolta 2019. Al centro sociale di via F.lli Bandiera, spazio ad un cenone in Sala Hosteria tra pasta e fagioli, musetto, formaggio alla piastra e piatti della tradizione. Ospiti della serata/nottata saranno Cacao Mental e Davide Toffolo (Tre Allegri Ragazzi Morti) con il dj-set Italo Cumbia.

Cacao Mental

L’uomo occidentale ha dimenticato la giungla, ma una volta che ci ritorna scopre che la giungla é ancora dentro di lui, sepolta sotto la complessità artefatta del mondo civilizzato. La musica di Cacao Mental è un sentiero tracciato dal ritmo ancestrale della cumbia e delimitato da un linguaggio sonoro elettronico e moderno: un sincretismo per riconciliare lo tribale e primitivo, con il rumore del mondo metropolitano. Cosi come la realtà può essere interpretata come un sogno, la musica di Cacao Mental è una lente per sfocare il reale, un’agnizione per vedere la giungla guardando la città.

Davide Toffolo

Un dj set sostenuto dal patrono italiano della cumbia, nonchè leader dei Tre Allegri Ragazzi Morti, Davide Toffolo. Un Dj-Set che vi porterà in un giro del Sudamerica musicale per riscoprire la vostra selva interiore.