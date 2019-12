Capodanno a Bibione: dal tuffo del primo dell'anno a concerti e laboratori

Un tuffo per iniziare al meglio il 2020. Per l’ottavo anno consecutivo sulla spiaggia di Bibione (Piazzale Zenith) il primo gennaio alle 12 appuntamento per il primo bagno del nuovo anno. “Un tuffo che è bene augurante per iniziare il 2020” ha commentato il vice sindaco e assessore al turismo Gianni Carrer che sarà presente all’appuntamento. Dopo il bagno al “fresco” seguirà un momento di ristoro con il tradizionale Vin Brulè offerto dai Lagunari. Il pomeriggio vedrà altri appuntamenti che interesseranno le famiglie sempre in piazzale Zenith.

Altri eventi

Dalle 16 alle 18.30 il laboratorio creativo “Giochiamo insieme”. Dalle 18 Cindy & The Rock History: capitanata da Cindy Cattaruzza, protagonista nel 2002 della trasmissione “Operazione trionfo” condotta da Miguel Bosè. Un concerto spettacolo, due ore di Rock, immagini e video, con la storia del Rock dagli anni ’50 ad oggi.