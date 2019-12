Capodanno in Piazza Ferretto sarà "amazing", con il dj set di Anastasio

Venezia raddoppia il Capodanno offrendo due diverse proposte per attendere il nuovo anno, in laguna e in terraferma. Promosso da Vela Spa per conto dell’amministrazione comunale in partnership con la Camera di Commercio Venezia Rovigo, il Capodanno 2020 propone un’ampia possibilità di scelta per cittadini e visitatori di ogni età. Main sponsor dell’evento di quest’anno è il Consorzio di tutela della denominazione di origine Controllata Prosecco, l’official sparkling wine degli eventi della Città e del Capodanno 2020, che ha voluto ancora una volta essere a fianco di Venezia, e sostenere il ritorno alla normalità dopo gli eventi del 12 novembre.

Il programma

Piazza Ferretto a Mestre si attesta ancora una volta come il luogo deputato alla musica. Nel cuore cittadino illuminato a festa, saranno infatti le note di Radio Stereo Città con i Dj Andrea Cecchinato e Simone Canova a scandire la fine dell’anno vecchio e l’inizio di quello nuovo, con ospiti di eccezione, per una serata che porta il titolo di “Amazing”. A partire dalle ore 22.00 il palco di Capodanno sarà animato dall’attrice e modella venezuelana Barbara Clara, e accompagnato da uno dei maggiori Dj e producer italiani, Mauro Ferrucci, con la straordinaria partecipazione di Alice Basso, una delle influencer più amate. Dalle 23.15 il palco sarà invece teatro del dj set di Anastasio, il rapper che in breve tempo ha spostato le barriere di genere grazie al brano doppio Platino La Fine del Mondo o alle sue reinterpretazioni di classici come Generale o Another Brick in the Wall. Dopo Anastasio, musica e intrattenimento saranno curati in consolle dalla band Velvet Dress, cover band ufficiale degli U2, seguita dalle note di Radio Stereo Città sino alle ore 02.30 circa. Grazie al sistema di amplificazione, l’intrattenimento musicale è fruibile dall’intera Piazza Ferretto.