Il Capodanno 2018 è al Centro Sociale Rivolta: cenone contro la crisi e 3 sale musicali

Un Capodanno di Rivolta. Tutto pronto al Centro Sociale di Marghera per festeggiare il nuovo anno e dare l'addio al 2017. L'apertura dei cancelli per l'appuntamento è prevista alle 20: si comincerà con il cenone contro la crisi e si proseguirà con musica e danze in 3 sale musicali differenti. L'ingresso costerà 5 euro, il cenone, invece, 15 euro. La prenotazione è obbligatoria entro le 21 del 29 dicembre.

Le sale

Nella sala Hangar spazio al Trash Revival '80, 90 e 00. A colpi di Raffaella Carrà, Katia Pereira (in arte Katy Perry), Falco e molti altri si fa largo la ribellione trash, rigirando il pugnale annichilente del pop contro lo stesso capitale che l'ha generato per annullare le aspirazioni di emancipazione delle masse popolari. Nella sala Nite Park BomChild Sound presenta Il Capodanno Reggae del Nordest, Bomchilom, Zion Cuts, Adriatic Roots, Lion Arm.