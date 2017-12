Ultimo dell'anno e capodanno 2018 al Teatro Goldoni: magia con i Lucchettino Classic

Uno spettacolo di Capodanno irresistibile, magico e divertente, questa la proposta del Teatro Goldoni di Venezia per festeggiare insieme la fine del 2017: il 31 dicembre alle 21 e il 1 gennaio alle 17, l’appuntamento è con Lucchettino Classic, la coppia ludico-magica della comicità italiana formata da Luca Regina e Tino Fimiani, che sul palco del Goldoni propone i cavalli di battaglia di 25 anni di attività, dando vita a uno show di visual comedy in continuo divenire, adatto a tutta la famiglia e perfetto per un pubblico internazionale.

La coppia

Recentemente definiti dal quotidiano parigino Le Figaro “i Laurel e Hardy italiani”, i Lucchettino sono artisti poliedrici, che si rifanno alla scuola dei clown non parlanti come Jacques Tati, Mr Bean e Jango Edwards. Con i loro sketch si sono esibiti in tutto il mondo, validi interpreti di un genere di spettacolo che affonda le proprie radici nella tradizione circense e nella commedia dell'arte. Lucchettino Classic, basato sui migliori sketch, le gag più esilaranti e gli effetti magici più deliranti proposti in 25 anni di attività, porta i Lucchettino sul palco del Goldoni dopo i successi televisivi a Zelig Circus, la tournée europea col grande trasformista Arturo Brachetti e la vittoria del Mandrake d’or, l’Oscar della magia.

Al termine dello spettacolo del 31 dicembre il pubblico potrà brindare con prosecco e panettone offerti da Caffè Florian.