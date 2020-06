Carlo & Giorgio: continua su YouTube il loro "teatro d'asporto"

Dopo il successo del primo appuntamento di “Teatro d'Asporto”, che con lo spettacolo Carlo, Goldoni e Giorgio che ha raggiunto oltre 10 mila visualizzazioni, prosegue la rassegna di spettacoli on line proposta dal duo comico Carlo & Giorgio e dal Teatro Stabile del Veneto per divertire il pubblico durante tutta l’estate. I migliori danni della nostra vita è, infatti, il secondo spettacolo che verrà trasmesso da mercoledì 1 luglio alle 20.00 fino a domenica 5 luglio alle 23.00, sui canali YouTube di Carlo & Giorgio e dello Stabile del Veneto.

I migliori danni della nostra vita

Lo spettacolo I migliori danni della nostra vita parla di scene di vita quotidiana: i nipoti regalano al nonno un telefonino nuovo e lui lo scambia per un rasoio elettrico. Un ragazzo scrive un messaggino senza guardare lo schermo dello smartphone mentre suo padre digita lento e fa un sacco di errori. Nel giro di pochi anni abbiamo dovuto imparare a connetterci, scaricare, navigare, postare, twittare e chi più ne ha più ne metta. E la domanda sorge spontanea: come abbiamo potuto sopravvivere prima, senza tutti i vantaggi di comandare la vita con un click? Diciamo la verità: stare al passo con tutte queste novità tecnologiche è una sfida entusiasmante ma anche impegnativa. Ce la raccontano con la loro inconfondibile ironia e freschezza Carlo & Giorgio ne I migliori danni della nostra vita, andato in scena per la prima volta nella stagione teatrale 2015-2016. Lo spettacolo ha riscosso fin da subito un grande successo ed è ancora attualissimo, sia per i temi trattati sia per la maturità raggiunta dalla scrittura artistica del duo comico veneto.



La rassegna prosegue mercoledì 4 agosto (ore 20.00 fino a domenica 9 agosto ore 23.00) con Favolosi, mentre l'ultima dose di questa speciale terapia è prevista mercoledì 2 settembre (ore 20.00 fino a domenica 6 settembre ore 23.00) con lo spettacolo Esserci o non esserci.