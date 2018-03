Temporary show, Carlo & Giorgio portano il loro show al Teatro Russolo di Portogruaro

Dopo il grande successo e i sold-out delle prime date in Veneto, Carlo & Giorgio portano il loro nuovo spettacolo Temporary Show al Teatro Luigi Russolo di Portogruaro. L'appuntamento è per venerdì 23 marzo 2018 a partire dalle 21. I due comici approfondiscono il loro impegno artistico e la loro capacità di osservare gli umori del quotidiano, in una chiave sempre più proiettata sugli aspetti, talora grotteschi, della vita di tutti noi. I due autori ed attori veneziani sono, oggi più che mai, una delle realtà più significative del teatro veneto, e si stanno affermando sui palcoscenici italiani.

Lo show

"Uno show in linea con i nostri ritmi, - spiegano Carlo & Giorgio - perché, si sa, non abbiamo un attimo di tempo, le nostre giornate sono talmente piene di impegni da non darci un secondo di tregua: dobbiamo fare tutto e subito in tempo reale, senza fermarci mai e sempre con la sensazione di non avere abbastanza tempo. Figuriamoci poi potersi concedere un’intera serata a teatro. Sì perché oggi tutto è temporary, provvisorio, sfuggente: l’arte moderna dura lo spazio di una mostra, i cinema proiettano film di cui spesso non ricordi più nemmeno il titolo, a teatro si va in scena ogni sera per poi smontare tutto e spostarsi veloci in una nuova piazza. Anche la moda vive in un respiro, i temporary shop sono ormai la nuova tendenza consumistica".

Prevendite

Teatro Russolo - Via Silvio Pellico (martedì, giovedì e sabato dalle 18 alle 19.30).

Woodstock strumenti musicali (Viale Isonzo, 88 Portogruaro tel. 0421 1849166, chiuso mercoledì pomeriggio)