Carmina Burana di Carlo Orff con il coro del teatro La Fenice al Toniolo

Con una delle pagine corali più potenti e celebri, Carmina Burana di Carl Orff, nella versione per soli, coro, due pianoforti e percussioni, si conclude il 6 giugno alle ore 20.30 al Teatro Toniolo “IO SONO MUSICA” la XXXIII Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre, organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre.

Il concerto finale della Stagione è affidato, grazie alla solida e preziosa collaborazione con la Fondazione del Teatro la Fenice, al Coro del Teatro la Fenice, diretto da Claudio Marino Moretti. La compagine veneziana sarà protagonista insieme alle voci soliste del soprano Serena Bozzo, del tenore Enrico Masiero, del basso Luca Ludovici ed alle voci bianche del Kolbe Children’s Choir, con la direzione di Alessandro Toffolo. Maria Cristina Vavolo e Roberto Brandolisio ai due pianoforti, nutrito infine il gruppo dei percussionisti: Dimitri Fiorin, Barbara Tomasin, Paolo Bertoldo, Claudio Cavallini, Roger Catino, Cristiano Torresan.

I Carmina Burana costituiscono un corpus di testi poetici medievali dell’XI e del XII secolo, prevalentemente in latino, tramandati da un importante manoscritto contenuto in un codice miniato del XIII secolo, il Codex Latinus Monacensis 4660 o Codex Buranus, proveniente dal convento di Benediktbeuern (l’antica Bura Sancti Benedicti, fondata attorno al 740 da San Bonifacio nei pressi di Bad Tölz in Baviera). Il codice è custodito nella Bayerische Staatsbibliothek di Monaco di Baviera.