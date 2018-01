Carnevale di Venezia, torna anche quest'anno il concorso per la maschera più bella

Carnevale 2018, concorso per la maschera più bella. I partecipanti sfilano in passerella, sfidandosi a colpi di costumi, maschere e parrucche nel doppio appuntamento giornaliero. Il concorso diventa ancora più ricco di emozioni, colori e sorprese: anche quest’anno sarà il pubblico a decidere i vincitori giornalieri, grazie ad un meccanismo di votazione ad eliminazione diretta, che coinvolgerà la piazza e i suoi ospiti e decreterà le maschere più belle delle sfilate. E per i vincitori delle sfilate previste tra giovedì a sabato grasso (8-10 febbraio) la finale di domenica 11 febbraio 2018 è assicurata. Grande novità per lunedì 12 febbraio con due sfilate dedicate ai bambini.

La partecipazione è gratuita. Per provare la sorte scarica e compila il modulo disponibile online poi invialo all’indirizzo email che troverai indicato nel documento ( più info ).