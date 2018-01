Hard Rock Cafe + Home Festival: 9 live da non perdere per il Carnevale di Venezia 2018

In Bacino Orseolo è appena iniziato il conto alla rovescia per i festeggiamenti del Carnevale. Da venerdì 2 a domenica 11 febbraio 2018, per sei serate, nove tra artisti e band emergenti di respiro nazionale e internazionale saliranno sul palco del Cafe del Rock per il primo esclusivo "Carnival Nights Live" che nasce dalla collaborazione tra Hard Rock Cafe Venezia e Home Festival. Sul palco Gli Sportivi, Joan Thiele, Pinguini Tattici Nucleari, Gozzo dei Rumatera, Mariachi Peralta, Damien McFly, Dj ChristianEffe e DjB e il Susum party.

Road to HF 2018

Inizia così la road to Home Festival 2018, che si terrà a Treviso, in zona ex Dogana, dal 29 agosto al 2 settembre 2018. "È con estrema gioia che ci apprestiamo ad iniziare questa collaborazione con l’Hard Rock Cafe - dice Amedeo Lombardi, founder di Hf- Ci unisce l’amore per la musica, che poi è la forza che ci ha fatto creare la nostra 'casa' a Treviso". "Siamo felici di aver creato questa sinergia con Home Festival - commenta Eleonora Verdica Costantini, Sales&Marketing Manager di Hard Rock Cafe Venezia - perché la musica di qualità e il puro divertimento sono gli elementi che più ci accomunano. E sono gli stessi elementi che, secondo noi, siamo riusciti a garantire nel ricchissimo programma del Carnevale di quest’anno".

Atmosfere da "La Strada"

Alla musica di qualità e all’energica invasione di generi musicali per tutti i gusti, farà da cornice una location che rievocherà, coerentemente con il tema scelto per il Carnevale di Venezia di quest’anno, le atmosfere del film "La strada" di Federico Fellini. Per tutto il periodo del Carnevale, infatti, saltimbanchi, domatori di animali, trapezisti e mangiafuoco faranno divertire e meravigliare i fan al Cafe.

Programma completo

“GLI SPORTIVI” e dj set targato DJ CHRISTIAN EFFE

(2 febbraio)



Venerdì 2 Febbraio, 20.30, per la prima serata del Carnival Nights Live, doppio appuntamento in musica all’Hard Rock Cafe di Venezia. Il primo live della serata sarà affidato al duo veneziano de Gli Sportivi mentre la chiusura spetterà a DJ Christian Effe, il dj di riferimento dell’Home Festival, noto in tutto il nord Italia per il suo spettacolare “Party Hard”.

Gli Sportivi ovvero Lorenzo Petri (chitarra e voce) e Nicola Zanetti (batteria) offriranno al pubblico un concerto carico di forza travolgente e di passione che farà tornare indietro nel tempo. Durante lo show, i due artisti proporranno anche il loro ultimo lavoro “Fuzz days”, uscito nel 2017.

Il loro traguardo è sempre quello di spingere al massimo il rock ’n’ roll ed il blues minimale in un’atmosfera densa di energia positiva, canzoni d’amore che puzzano di vecchi Fender, adrenalina, voci sature e suoni vintage. Il duo sarà capace di un’esibizione spettacolare come quelle che da anni realizzano ai party più cool d’Italia e d’Europa come lo Sziget festival in Ungheria.



A seguire alla consolle Dj Christian Effe mixerà pindariche sperimentazioni sonore a performance artistiche d’effetto, accompagnato dai suoi fidi “aiutanti” Sbombolator; The Rocker; Bruce Lei; Big Jonny; Pork Bear.

JOAN THIELE e dj set curato da DJB

(3 febbraio)



La seconda serata del Carnival Night Live in Bacino Orseolo in programma Sabato 3 Febbraio, dalle 20.30 prenderà il via con il talento vocale di Joan Thiele. La giovane cantante milanese che si è fatta conoscere prima grazie alla cover “Drake Hotline Bling” e successivamente grazie al singolo “Save Me”, incanterà i fan al locale con il suo sound internazionale e variegato che trova la sua dimensione migliore proprio dal vivo.

Al termine del concerto sull’Hard Rock Stage si esibirà DjB, grande amico dell’Home Festival, proponendo i suoi innovativi set che comprendono generi che varieranno dall’hip ho all’ R&B, dal rap a dupstep.



Bio

Joan Thiele Classe 1991 è nata a Milano da madre italiana e padre svizzero-colombiano e canta da quando era soltanto una teenager. Nonostante le radici italiane, ha raggiunto la notorietà con brani in lingua inglese. Emergente «vecchio stampo», nessun talent a lanciarla, ma tanta musica dal vivo e su Internet prima di essere notata. Dopo il successo del primo album nel 2016, è stata ospite dell'HOME FESTIVAL lo stesso anno.

I PINGUINI TATTICI NUCLEARI e DJ SET by GOZZO dei RUMATERA

(8 febbraio)



Parola d’ordine del giovedì grasso all’Hard Rock Cafe veneziano sarà divertimento. Giovedì 8 Febbraio, dalle 20.30, il palco sarà de I Pinguini Tattici Nucleari e dei Rumatera DjSet by Giorgio Gozzo.

Scherno, ironia e derisione caratterizzeranno la performance de I Pinguini Tattici Nucleari ovvero Riccardo Zanotti, principale compositore delle canzoni, Nicola Buttafuoco “il Cotoletto”, Elio Biffi “Bandolero Seducente”, Lorenzo Pasini “Cosa?”, Simone Pagani “Perditore di targhe” e Matteo locati “Tamagotchi”, appena tornati sulla scena musicale italiana con il brano ‘Tetris’.

Giocoso sarà invece il dj set di Gozzo dei Rumatera, il gruppo veneto celebre per l’animo punk-rock “goliardico” e per i brani scritti in dialetto “Te speto fuora” o “Giovanelo el capo del batelo”.



Bio

I Pinguini Tattici Nucleari nascono a Bergamo nel 2010. L’esordio discografico risale al 2012 con l’EP “Cartoni Animali”, seguito nel 2014 dal primo disco “il re è Nudo” e nel 2015 da “Diamo un Calcio all’’Aldilà”. Nell’aprile 2017 esce il loro ultimo disco, dal nome “Gioventù Brucata”, un mix caleidoscopico di generi e tematiche che fin da subito ottiene un ottimo riscontro di pubblico e critica.

MARIACHI PERALTA e dj set by Dj CHRISTIAN EFFE

(9 febbraio)



Venerdì 9 Febbraio, dalle 20.30, per la prima parte della serata il ritmo messicano dei Mariachi Peralta si impadronirà del locale di Bacino Orseolo. A seguire Dj Christian Effe con i suoi set ricchi di sperimentazioni sonore a performance artistiche d’effetto.

Un gruppo di suonatori già noto al piccolo schermo, i Mariachi Peralta trasporteranno i fan al locale nelle tipiche atmosfere messicane, suonando solo la musica della tradizione. Con i loroguitarròn, la tromba, la chitarra spagnola, la vihuela e la loro simpatia, il gruppo scalderà gli animi di tutti coloro che assisteranno alla performance.

SUSUM PARTY

(10 febbraio)

Sabato 10 Febbraio, dalle 20.30 al Cafe veneziano sarà Susum Party, l’evento itinerante pensato per dare spazio a dj affermati ed emergenti. I più giovani e appassionati artisti della zona si alterneranno alla consolle del Cafe del Rock per portare colore con i loro live show a base dei più diversi e variegati generi musicali, dalla techno all’elettronica, dalla house alla disco.

DAMIEN MC FLY e Dj set by CHRISTIAN EFFE

(11 febbraio)



Domenica 11 febbraio, alle 20.30, la rassegna musicale di Bacino Orseolo dedicata al Carnevale si chiuderà con l’acoustic live del giovane e eclettico artista padovano, Damien McFly e il dj set curato da dj Christian Effe.

Damien McFly, nome d’arte di Damiano Ferrari, recentemente tornato dall’America, porterà sul palco un sound costruito riarrangiando in chiave folk- pop e indie -rock i successi contemporanei che caratterizzano la scena pop internazionale. Il giovane artista delizierà gli appassionati al locale con i brani delle quattro “Cover Collection” che lo hanno fatto conoscere al grande pubblico internazionale.