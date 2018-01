Carnevale di Jesolo diffuso tra centro storico, Lido, Cortellazzo: street food e carri allegorici

Pronto a partire il carnevale di Jesolo. Dopo la scorpacciata di appuntamenti in occasione del periodo natalizio, tra centro storico, Jesolo Lido e Cortellazzo si mette in moto la grande macchina dei carri, dello street food e dele sfilate carnevalesche. Dal 27 gennaio al 18 febbraio 2018 tanti appuntamenti da non perdere.

Cortellazzo (27 gennaio)

L'atmosfera comincerà a scaldarsi già da sabato 27 gennaio a Cortellazzo con attività di intrattenimento per i più piccoli. Piazza del Granatiere si riempirà di giostre gonfiabili, carri decorati pronti ad attirare l’attenzione dei bambini e distribuzione di dolci frittelle.

Centro storico (10-12 febbraio)

Gli eventi entreranno nel vivo nel fine settimana del 10, 11 e lunedì 12 febbraio con la festa di Carnevale “Mangia Street Food Festival” che si svolgerà tra piazza I Maggio e il tratto di via C. Battisti fino all’angolo di via Giusti. Nella tre giorni di festa, dalle 10 alle 22, i partecipanti potranno trovare piazze e strade ricche di bancarelle e piccoli automezzi aperti e pronti a deliziare i palati con prodotti enogastronomici. Piadine, hamburger, panini e molto altro saranno preparati da chef italiani ed europei nel segno della cucina d’artista.

Domenica 11 febbraio, poi, a partire dalle 14.30 e fino alle 18, la piazza principale del Centro storico vedrà intrattenimenti per bambini, musica sul palco, gioco gonfiabile e distribuzione frittelle a cura della Pro Loco. Lunedì 12 dalle 10 alle 18 i protagonisti saranno i giochi di una volta dedicati a grandi e piccini. Ad accompagnare le iniziative ci sarà la musica di Radio Company. In particolare, il 10 febbraio, le note riempiranno piazza I Maggio a partire dalle 18 e fino alla 24; poi saranno i DJ ad intrattenere il pubblico, l’11 febbraio dalle 18.30 alle 24 e il 12, dalle 17.30 alle 22.30.

Lido di Jesolo (13 e 18 febbraio)

Altro grande appuntamento, la festa di Carnevale al parco Grifone alle spalle di piazza Milano nella giornata di martedì Grasso, 13 febbraio. Il parco pubblico verrà attrezzato con giochi gonfiabili ed intrattenimento per bambini, assieme alla distribuzione di frittelle, a dalla Pro Loco. Grande attesa, infine, per la sfilata dei carri allegorici lungo le vie del Lido di Jesolo in programma domenica 18 febbraio (che sarà posticipata al 25 febbraio in caso di maltempo) e che lo scorso anno ha attirato sul litorale jesolano quasi 50mila persone. L’edizione numero 64 vedrà le creazioni ricche di colori e fantasia, percorreranno via Bafile con partenza alle 14.30 da piazza Aurora e fino a piazza Marconi, seguita alle 18 dall’estrazione dei premi della lotteria a cura della Pro Loco.