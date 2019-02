Il lunatic dinner ball incanta con costumi e scenografie. Repliche da giovedì a martedì

Chi apprezza le atmosfere stravaganti e fiabesche non può restare deluso dal Lunatic dinner ball, evento ufficiale del Carnevale realizzato nella sede del Casinò di Venezia. Gli allestimenti di Massimo Checchetto (scenografo della Fenice), i costumi dell’atelier Pietro Longhi e le performance artistiche della compagnia Nuart sono gli ingredienti che rendono questo evento uno spettacolo speciale. In scaletta aperitivo, cena e after party con le selezioni musicali di dj Oyadi, mentre per tutta la serata si alternano maschere, spettacoli "lunari", musica e show acrobatici.

Alle seduzioni visive si affiancano quelle del palato, grazie al menu gourmet pensato dagli chef del ristorante Richard Wagner. Introdotta da un aperitivo con mini buns in varie declinazioni, “cicheti”, finger food, nella cena sono protagonisti i piatti della tradizione veneziana rivisitati: tra questi, risotto di branzino, mazzancolle e rucola e il filetto di rombo gratinato. Non mancano i simboli della ricorrenza carnascialesca veneziana, ovvero frittelle e galani. Il tutto bagnato da Prosecco DOC del Consorzio di Tutela e vini di selezionate e prestigiose etichette del Veneto.

L’evento ha registrato il sold out nella serata inaugurale e, dopo il primo weekend, torna con una serie di repliche a partire da giovedì grasso, 28 febbraio, fino a martedì grasso 5 marzo. Prenotazioni online al sito carnevale.venezia.it o tramite call center Hellovenezia: +39 041 2424.