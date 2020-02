Home Festival sbarca a San Marco per il Carnevale di Venezia

Parte sabato 15 febbraio 2020, sul palco di Piazza San Marco, l’anteprima dell’Home Festival. Rock, funky, hip hop, ritmi dance, musica d’autore e dj set nella piazza più bella del mondo fino al 24 febbraio. Il Carnevale di Venezia sarà il palcoscenico dell’anteprima di Home Festival, il festival musicale che si terrà dal 10 al 12 Luglio prossimi al Parco San Giulia-no di Venezia dove la manifestazione celebrerà il decimo anniversario.

Musica dal vivo e dj set

Ogni giorno dalle 17 alle 22, Piazza San Marco sarà animata da un ricco programma, in collaborazione con Aperol Spritz e Red Bull, di musica dal vivo e dj set con le performance di alcuni degli artisti più rappresentativi della scena musicale nazionale e locale. Si parte sabato 15 con il DJ set di Joe Vannotti che apre la serata per la Funkasin Street Band, energica marching band che coniuga funk con altri generi quali disco, rock e pop.

Programma

Domenica 16 febbraio è invece la volta dei Nu Funk Revolution, tribute band che omaggia i grandi della musica da Elvis Presley a Michael Jackson, passando per Freddie Mercury, Prince, George Michael. Il concerto sarà seguito dal DJ Set di Aladyn da Radio Deejay. Lunedì 17 alla consolle le selezioni di Tuby Ruber che precedono il live della band “Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco”, folk e ballate dal sapore mediterraneo e cantautorale. Martedì 18 va in scena Antonello Cerri, DJ, Produttore discografico e remixer, fon-datore dell'etichetta discografica Cult Note che introduce il concerto degli Exibeat, un viaggio musicale tra le hit che hanno fatto ballare generazioni, dai figli dei fiori degli anni 60 fino ai rampanti anni ottanta. Mercoledì 19, si parte con il DJ set di un maestro della consolle e veterano della scena clubbing nazionale, Lele Sacchi. Spazio poi ai Capofortuna, dati dalla sinergia tra il celebre dj romagnolo Rame, tra i fondatori di Pastaboys, con cui ha firmato una parte della storia della House Music internazionale e i talentuosi fratelli Cardelli (Ricky e Franz), polistrumentisti e virtuosi della live music, noti al pubblico italiano come membri della formazione Funk Rimini. Sul palco di Piazza San Marco, la personale miscela di funk ipnotico, senza tempo e italian house con i suoi groove caldi e armoniosi.

Giovedì grasso, 20 febbraio, all’insegna delle musiche selezionate da dj Gloria Fregonese e dal live dei Celebrity Star. Venerdì 21, ci si scatena con i ritmi travolgenti dei Sugarshake, band che ripercorre dal vivo le hit che hanno reso celebri i maestri dell’hip e del reggaeton quali 50 Cent, Beyoncè, Eminem, Coolio, Jason Derulo, Niki Minaj. Completa la giornata il DJ set di Mene. Si entra nel rush finale della festa sabato 22 febbraio con gli Ackeejuice Rockers, duo di musica elettronica, esponenti di punta della scena dance-hall e hip hop che vantano collaborazioni con artisti del calibro di Kanye West, Rick Rubin e Jovanotti. Domenica 23 invece è di scena prima il dj Christian Effe e poi un live a sorpresa! Gran finale lunedì 24 febbraio: si parte con il DJ set di Oyadi, seguito dal live del trio swing Les Babettes ed in chiusura le selezioni musicali di DJ Axel Woodpecker.