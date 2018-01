Carri allegorici, concerti e sfilate: tutto pronto per il Carnevale di Burano 2018

Torna come da tradizione il Carnevale di Burano, costola della kermesse veneziana. Il via ai festeggiamenti giovedì 8 febbraio 2018, con musica in piazza e sfilate. Chiusura il 13 febbraio, con la sfilata dei carri allegorici.

Programma

Giovedì 8 febbraio

15 musica in piazza con il centro musica di Burano

15.30 sfilata dei bambini presso le vie dell’Isola

21 musica in palestra ex. scuola media

Venerdì 9 febbraio

10.30 Spettacolo teatrale

Sabato 10 febbraio

17.30 Sfilata e spettacolo delle Majorettes Magic Stars città di Jesolo

20.30 1. uscita dei carri allegorici presso la via Galuppi

21 musica in piazza Musica anni 80 a con di Radio 80 – Radio Company

22 premiazione dei carri allegorici e gruppi mascherati

Domenica 11 febbraio

15 musica in piazza con Dj Alejandro

15.30 2. uscita dei carri allegorici presso piazza Galuppi

18 chiusura festa

Martedì 13 febbraio