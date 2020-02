Tutti gli eventi del carnevale di Caorle 2020

Dal 13 febbraio al 1 marzo 2020 armatevi di coriandoli e stelle filanti per Caorle in maschera 2020. La manifestazione organizzata dall'associazione Bakà prevede una serie di eventi, live music, spettacoli per grandi e piccini, stand enogastronomico e sfilata carri allegorici. Per un carnevale scoppiettante.

Il programma

giovedi 13: serata teatrale con Gruppo Teatrale Caorlotto

venerdì 14: cena di San Valentino e live music ore 21:00

sabato 15: esibizione gruppi danza ore 20:00, serata cinema per bambini oer 20:45 e a seguire live music ore 22:00

domenica 16: giornata Medioevale con piatti e spettacoli a tema

venerdì 21 e sabato 22: live music ore 21:30

domenica 23: a pranzo con le LOL dalle ore 12:00, pomeriggio per bambini dalle ore 15:00 con animazione e spettacolo balletto ore 17:00

martedì 25: sfilata carri mascherati ore 14:30 , alla sera live music ore 21:30

giovedì 27: serata ludica

venerdì 28: live music con i Toys ore 21:30

sabato 29: sfilata notturna carri mascherati ore 18:00 per le vie della città , a seguire musica live ore 21:30

domenica 1: a pranzo con le LOL dalle ore 12:00, pomeriggio per bambini ore 15:00, raduno auto Americane dalle ore 12:00

Spettacoli a ingresso gratuito

Gli spettacoli sono ad entrata libera escluse le serate teatrali. Stand enogastronomici carne e pesce aperti tutti i giorni e domenica a pranzo. I carri allegorici sfileranno per il centro cittadino, mentre gli eventi si svolgeranno in una struttura riscaldata allestita in zona mercato dove è presente anche lo stand enogastronomico.