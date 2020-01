Sfilata dei carri al Carnevale di Marghera

Sabato 22 febbraio 2020 lungo le vie della “Città giardino” sfileranno i grandi carri mascherati e altrettanti gruppi locali: come da tradizione il corteo farà due passaggi in piazza Mercato dove, al termine della parata, saranno premiati i gruppi partecipanti. In caso di maltempo la sfilata verrà rinviata al sabato successivo (29 febbraio). In caso di ulteriore maltempo la sfilata verrà annullata.

Percorso dei carri di Marghera

Il percorso: via Bartolomeo Benvenuto, via Avesani, P.le della Concordia, P.zza Mercato, via Cesare Rossarol, via Angelo Toffoli, P.le Lazzaro, via Giorgio Rizzardi, P.zza Sant’Antonio e conclusione P.zza Mercato.

Programma