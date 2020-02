Tutti gli appuntamenti del Carnevale di Chioggia 2020

Si chiamerà "Mascherine di Carnevale", e accompagnerà tutto il periodo carnevalesco a partire dall'8 febbraio 2020. Dopo il successo dello scorso anno, il programma del Carnevale di Chioggia è stato ulteriormente arricchito con laboratori didattici per famiglie, spettacoli in Auditorium San Nicolò, animazioni itineranti e tanto divertimento per grandi e piccini. Confermata l'immancabile gran sfilata dei bimbi delle scuole, una festa di gioia, musica e colori con quasi mille partecipanti.

Programma