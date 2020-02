Carnevale a Musile: lunedì la grande sfilata serale

Torna la magia del carnevale di Musile di Piave. Lunedì 24 febbraio, nel centro cittadino, è in programma la grande sfilata di carri mascherati in notturna, appuntamento atteso da grandi e piccini. La sfilata inizierà alle 20. Come ogni anno non mancherà la degustazione di vin brulè, the e frittelle, a cura della Pro Loco di Musile di Piave. In caso di maltempo la manifestazione viene rinviata a lunedì 2 marzo.

Ma gli eventi non terminano qui. Martedì 25 febbraio, nella palestra di via Carduncci, ci sarà il consueto Carnevale della Famiglia: un pomeriggio di spettacoli e animazione con il Teatro delle Arance. La festa inizierà alle 14.30 e terminerà alle 18. La merenda sarà offerta sempre dalla Pro Loco. L'ingresso sarà libero.