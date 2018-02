Il Carnevale entra nel clou, 40mila occhi al cielo per ammirare il volo di Elisa

Venezia è pronta ad abbracciare il suo Angelo. Domenica alle 11 il Carnevale di Venezia 2018 celebra il Volo. In piazza San Marco è tutto pronto per ammirare la discesa di Elisa Costantini, Maria del 2017, che volerà dal campanile verso il palco allestito al centro della piazza interpretando quello che viene da sempre considerato lo storico rituale di apertura del Carnevale di Venezia.

Il volo di Elisa

Elisa, 19 anni, di Burano, ha conquistato di diritto di essere la protagonista del Volo dell’Angelo dopo aver vinto il concorso delle Marie. Studentessa di Economia del Turismo a Ca’Foscari è anche una regatante di grande valore e quindi rappresenta a pieno Venezia e le sue tradizioni. In coppia con Elena Costantini è arrivata seconda nella Regata Storica del 2017 e da sola ha vinto la Regata di Murano.

"Voglio viverlo d'un fiato"

"Lo scorso anno quando vedevo scendere Claudia Marchiori, la Maria che mi ha preceduto ad interpretare l’Angelo, mi sono emozionata tantissimo, perché stai là a pensare che potresti esserci tu al posto suo l’anno dopo - ricorda Elisa Costantini - E così è stato e adesso sono nervosa, emozionata, e sento che la tensione cresce sempre di più. Voglio viverlo tutto d’un fiato, guardare Burano dall’alto, osservare Venezia. E godermi la gente che sarà là sotto a guardare, sentire il pubblico. Mi accompagnerà papà fin sopra prima del lancio. Sono felice, felicissima. Guardatemi tutti e fate il tifo per me come se fosse la mia regata più importante".

Il corteo del Doge

A precedere il lancio previsto alle 11 il consueto arrivo in piazza e sul palco ispirato ai giochi e al mondo circense del Corteo del Doge a cura del Cers, Consorzio Europeo Rievocazioni Storiche, con la partecipazione dell’Associazione Internazionale per il Carnevale di Venezia, Associazione Amici del Carnevale di Venezia e il Gruppo Storico “Le Maschere di Mario del ‘700 veneziano”.

Le alternative alla piazza

In virtù della decisione assunta dal Cosp - Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, di limitare a 20mila persone il numero degli ingressi in piazza San Marco e di predisporre un servizio di controllo ai varchi d’accesso alla piazza, Vela, l’ente organizzatore degli spettacoli del Carnevale, ha previsto una serie di eventi collaterali in altri campi veneziani dando spazio a spettacoli, divertimenti e intrattenimento. Sono quattro i campi della città storica (Campo Manin, Campo Santo Stefano, Campo Santa Maria Formosa, Campo Santa Fosca), oltre a Campo San Polo dove verrà “rinforzato” l’intrattenimento sulla pista da pattinaggio su ghiaccio e nei chioschi attorno che verranno animati da una serie di ulteriori spettacoli.