Riceviamo e pubblichiamo

"PRINCIPI, PRINCIPESSE, CASTELLANI, DAME, DRAGHI... DOMENICA 21 OTTOBRE C’E’ IL CASTELLO IN FIABA Castello di Stigliano – Santa Maria di Sala Dalle 10 alle 19 – ingresso libero Domenica 21 ottobre il Castello di Stigliano si trasforma nel CASTELLO DELLE FIABE. Dalle 10 alle 19 le porte dell’antica dimora situata tra Santa Maria di Sala e Noale apriranno al pubblico, con ingresso libero (ad offerta volontaria) per rendere magica la domenica di grandi e piccini. Il programma prevede: Un’ampia area expo a tema fiabe con bacchette magiche di Harry Potter, i cristalli e le pozioni magiche, le chiare delle principesse, gli abiti delle fate, le spade dei cavalieri.... Il Trucca Fata (truccabimbi a tema) Area gonfiabili Il Castello Area Giochi di una Volta. Photo set con principi e principesse, gioco dell’oca gigante, il Mago Merlino e le Cartomanti delle fiabe. Inoltre alle 12.30/13.30: Pranzo al Castello con i Principi e le Principesse (su prenotazione). NELL’AREA PARCO DEDICATA AGLI EVENTI SONO PREVISTI: Ore 11 -15 –18 Teatrino per bambini; dalle 15 alle 18 : Benvenuto al Castello con i Signori Tempesta (omaggio a tutti i bambini) Ore 12 e ore 16: Spettacolo di fuoco Ore 15.30: Gara Cosplay (premio miglior costume a tema fantasy, original, armature, disney, fiabe) Area ristoro al Castello, con possibilità di photo set sul trono del Re e della Regina L’evento è organizzato da Comix e da Feste in Ville e Castelli, in collaborazione con la proprietà del Castello".