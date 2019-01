Al Teatro Momo si ride con lo spettacolo "Il Cavalier de Spirito"

La compagnia Il Portico - Teatro Club ancora una volta, ha guardato con particolare attenzione alla miniera inesauribile che è la produzione goldoniana, decidendo di allestire questa commedia scritta da Carlo Goldoni per alcuni amatori di teatro della città di Bologna. In essa vi si riconoscono l’abile tecnica teatrale dell’autore e la sua finezza di concezione.

Il Cavalier de Spirito è una commedia attuale dove le contraddizioni, le paure dell’amore, le nevrosi, le indecisioni, le ripicche e le gelosie descritte, sono oltremodo vicine alla nostra odierna sensibilità. Quello di domenica è un "cavalier de spirito" non inteso come uomo allegro, disinvolto, spiritoso dei giorni nostri bensì come uomo di talento, conoscitore del mondo e della società, attento negli affari, piacevole nella conversazione e amico della tranquillità.

