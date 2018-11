Festività ricche a Cavallino-Treporti: iniziative, mercatini e il villaggio di Babbo Natale

Cavallino-Treporti per il Natale 2018 avrà una novità in via sperimentale: la Pro Loco per la prima volta ha organizzato il "Villaggio di Babbo Natale" in una tensostruttura riscaldata a ingresso gratuito a Cavallino, in area mercato.

Mercatini

Dal 21 al 23 dicembre 2018 il mercatino di Natale si terrà al coperto in un’area di oltre 1200 metri quadrati interamente dedicata, dove in un’atmosfera magica sarà possibile trovare il suono delle cornamuse e dei canti di Natale, suggestivi spettacoli, bancarelle di artigiani e commercianti per lo più locali. Oltre quaranta le bancarelle presenti con presepi, novità per arredare e addobbare la casa, ghiottonerie da assaggiare e regalare. Il tutto in una cornice di musica, animazioni per bambini, spettacoli e tante golosità natalizie a pranzo e a cena. La “Tavola calda” del Villaggio sarà l’occasione perfetta per regalarsi una pausa: aperta tutti i giorni, si potranno gustare menu e specialità della tradizione natalizia.

Presente “al suo Villaggio” anche Babbo Natale, per ricevere la letterina dei desideri e farsi fotografare con i bambini. All’esterno ci sarà la giostra natalizia, la possibilità di fare un romantico giro in calesse trainato dai cavalli e, nelle ore più calde se il tempo lo permetterà, saranno organizzati intrattenimento e letture animate per i bambini.

Gli eventi

Ma gli eventi inseriti nel ricco calendario natalizio a Cavallino-Treporti iniziano già sabato 1 dicembre. Alle 11 l’Associazione “Tra Mar e Laguna” a bordo della motonave Il Doge (ormeggiato a Punta Sabbioni) presenterà il libro “Canale Pordelio - Confine d’acqua tra spiagge e laguna, legame tra Venezia e Nordest”. Il pomeriggio nella piazza del municipio (piazza Papa Giovanni Paolo II) si terrà la cerimonia ufficiale di accensione degli alberi comunali (16.30) con l’intrattenimento musicale della Bandland, frittelle e cioccolata calda. Alle o20.30 nella Sala Teatro del Comune ci sarà lo spettacolo teatrale di Paolo Hendel (con Paolo Hendel, Matilde Pietrangelo, regia di Gioele Dix) “Fuga da via Pigafetta”.

La domenica (2 dicembre) alle 16 è previsto lo spettacolo teatrale “Che fortuna na muger zovine”, a cura de La Compagnia Teatrale A.C.T. “El Campielo” di Marcon (la Sala Teatro del Comune) e lunedì 10 dicembre Patrik Bainado presenterà il suo libro “Silenzi di ferro” alle 20.30 a Cavallino presso il Centro culturale G. Pascoli.

Anche quest’anno non poteva mancare l’appuntamento con “La carica dei piccoli Babbi Natale”. Giunta alla terza edizione, martedì 11 alle 9.30 i bambini della scuola dell’Infanzia comunale “Il Cavallino” percorreranno le strade di Cavallino per portare la loro letterina a Babbo Natale. Ed ancora, momenti culturali dedicati alla musica, alla cultura e all’arte si terranno a Cavallino-Treporti dal 14 al 16 dicembre: venerdì alle 21 le “Nonne Krockanti” intoneranno canzoni di Natale (Sala Teatro del Comune); sabato dalle 9 alle 18 letture e laboratori di Natale animeranno la biblioteca comunale di Ca’ Savio durante l’”Open Day”. Alle 17 l’Associazione “Espressioni Artistiche del Litorale” inaugurerà la “Mostra d'arte collettiva” (presso l’Ex Scuola Manin Vecchio) e alle 18.30 il palco della Sala Teatro ospiterà il concerto di musica jazz/swing del “Gruppo CT-Bandland”. Domenica appuntamento con la “Regata dei Babbi Natale” (alle 1 presso Lungomare San Felice) e con “Alla ricerca di Babbo Natale - camminata degli elfi”, camminata di 2 chilometri dedicata a bambini e famiglie con le musiche degli Elfi. Babbo Natale poi riceverà le letterine dai bimbi nella sua cassetta postale (ritrovo alle 14 presso piazza S.S. Trinità). La Piazza sarà animata dall’intrattenimento musicale della Jingle Band, da frittelle e cioccolata calda. Il week end si chiuderà con il concerto dei cori Cavallino, Silea e la Corale G.Verdi di Venezia presso la Sala Teatro alle 18.30 che ospiterà anche il saggio di danza a cura dell’Associazione “A passo di danza” (giovedì 20 alle 18.30) e il concerto di Natale del coro di Burano “I colori della musica” (sabato 22 alle 20.45).

In gondola con Babbo Natale

Domenica 23 dicembre l’appuntamento è in laguna con la quarta edizione di “In gondola con Babbo Natale”. La Remiera Cavallino anche per il 2018 accoglierà nelle proprie imbarcazioni bambini e adulti per un momento magico nelle acque veneziane (dalle 10 alle 12 presso Sede Remiera Piazza S.Maria Elisabetta,) e alle 10.30 sarà disputata la terza edizione della “Regata dei Babbi Natale” su mascarete a un remo (piazza S.Maria Elisabetta).

Villaggio di Babbo Natale

Dunque venerdì 21 dicembre alle ore 12.00 si terrà l’inaugurazione del “Villaggio di Babbo Natale” con l’aperitivo offerto dalla Pro Loco, l’apertura dello stand enogastronomico, dell’area dei prodotti artigianali locali, dei commercianti e del mercatino della solidarietà, con l’intrattenimento musicale dei “Black & Blond Live”. Alle 16.30 ci saranno i “laboratori creativi per bambini” con lavoretti, giochi, filastrocche e truccabimbi. Lo stand enogastronomico aprirà alle 18.30 e alle 21.00 il Teatro dei Pazzi intratterrà il pubblico con lo spettacolo “Il cornuto immaginario”. Sabato 22 e domenica 23 il Villaggio aprirà alle 11 con il mercatino e dalle 12 alle 14.30, e poi nuovamente alle 18.30, si potranno degustare i piatti tipici dello stand enogastronomico.



Il sabato alle 14.30 i “Meloni live” suoneranno fino all’arrivo di Babbo Natale alle 16.30, e alle 21 la serata si aprirà con il concerto di “Sara Righetto Xmas Project”. Domenica invece la scuola di danza della New Body Line 2 si esibirà in uno spettacolo/saggio (alle 15.30) per poi continuare con l’animazione e l’intrattenimento dei balli di gruppo di Alejandro (ore 17.00). Il Villaggio chiuderà domenica sera con lo spettacolo gospel dei “Joy Singers” alle 21.