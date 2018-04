Centopassioni a San Donà: torna in centro il mercatino di artigianato, hobby e passioni

Il 21, 22 e 25 aprile 2018 a San Donà di Piave ritorna per il quinto anno consecutivo "Centopassioni", una manifestazione dedicata all’artigianato autoprodotto, agli hobby e alle passioni, con produzioni originali rigorosamente fatte a mano. Artisti ed artigiani provenienti da diverse zone del Veneto e delle regioni limitrofe, esporranno le loro creazioni spaziando dalla bijotteria, alla lavorazione dei tessuti naturali, dalla carta al riciclo di materiali, ceramiche, oggetti in legno, lampade, cucito artistico e ricami, oggetti in fimo e pasta di sale e produzioni artigianali legate all’enogastronomia.

L'appuntamento

Chi più ne ha, più ne metta, quindi. Il mercatino dell'artigianato vi aspetterà in piazza Indipendenza, Corso Silvio Trentin e nell'isola pedonale vecchia dalle 10 alle 20.