Ritmi jazz e flamenco a Nave de Vero, live esclusivo del Chano Domingiez trio

Nave de Vero si prepara ad accogliere il pubblico per un altro memorabile appuntamento della rassegna jazz: venerdì 20 luglio alle 21.30 sarà il momento di Chano Dominguez e la sua band: Horacio Fumero e Gulliermo McGill. Un trio affiatato, sullo stesso palco da oltre 10 anni, magistralmente in grado di integrare due iconiche tradizioni musicali, il jazz e il flamenco.

Un mito internazionale

Chano Dominguez è uno dei più celebrati musicisti jazz in ambito internazionale. Nato a Cadiz, in Spagna, nel 1960, si approccia, da autodidatta, allo studio della chitarra, prima di liberare il suo talento con la tastiera. Musicista eclettico e capace di suonare qualsiasi genere musicale, ha lavorato con molti grandi artisti, tra cui Estrella Morente, Martirio, Marta Valdés, Gonzalo Rubalcaba, Jorge Pardo, Paco de Lucía, Joe Lovano, Herbie Hancock, Jack DeJohnette e Wynton Marsalis. Dal 1993 ad oggi ha registrato più di 20 album, tra cui Chano (1993), 10 de Paco (1994), New Flamenco Sound (2007) e Flamenco Scketches (2011), candidato ai Grammy Awards. Attualmente seminari di insegnamento in diversi college degli Stati Uniti, come la Juilliard School di New York e l'Università di Washington.

Maestro del genere

Horacio Fumero è un altro maestro del genere. Argentino di Santa Fè (classe 1949), finiti gli studi in conservatorio comincia a girare l’Europa prendendo parte ai più prestigiosi festival della musica jazz. Dal 1981 entra a far parte del trio stabile di Tete Montoliu con il quale lavora ininterrottamente fino alla sua morte nel 1997. Con il trio, o come libero professionista, lavora con tutti i big del jazz e ottiene numerosi premi e riconoscimenti per la sua carriera dai quotidiani spagnoli El Mundo, La Bilbaína, Rojales, MiraJazz e dall’Enderroc Magazine come Miglior artista jazz 2006, oltre alla candidatura nello stesso anno ai Grammy con Adrián Iaies.

Tra i migliori batteristi

Batterista, percussionista, insegnante, compositore e produttore, Guillermo McGuill è considerato uno dei migliori batteristi al mondo. Originario di Montevideo, inizia la sua carriera in Spagna suonando, appena adolescente, con la band Taller de Musics di Barcellon e vincendo tre volte il primo premio “Giovane interprete” al Concorso Nazionale per il Jazz. Nonostante abbia suonato per i più grandi musicisti jazz del mondo, la collaborazione con Chano Dominguez ha dato ulteriore lustro alla sua strabiliante carriera, impreziosita da 5 cd da leader tra il 1999 e il 2013.