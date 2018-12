Il Natale a Chioggia: oltre un mese di eventi con stand, luci, danze e cantastorie

Dal 2 dicembre al 6 gennaio Chioggia entra in piena atmosfera natalizia, tra luci, bancarelle e iniziative per tutte le età. La novità di quest'anno è Clodia magica, progetto di illuminazioni natalizie che coinvolge tre edifici in Corso del Popolo: la chiesa di San Giacomo, il palazzo delle Figure e il municipio, quest’ultimo animato anche con un videomapping. All'organizzazione partecipano Confcommercio, Confartigianato, A.C.U.S, Confesercenti, Proloco e tante associazioni.

I parcheggi a Chioggia e Sottomarina saranno gratuiti nelle domeniche 16, 23 dicembre 2018 e 6 gennaio 2019.

PROGRAMMA

Domenica 2 dicembre

ore 15:30

100% Natale lungo Corso del Popolo

iniziativa a cura di Ascom Confcommercio e Confartigianato

ore 17:00

Clodia magica: videomapping (Chiesa San Giacomo, Municipio e Chiesa San Giacomo) e accensione albero di Natale in Corso del Popolo, a fianco del Palazzo Municipale

Accensione luminarie natalizie lungo le vie cittadine e nelle frazioni

Accensione del Presepe sul bragozzo

ore 18:00

19° Concerto di Natale del Rotary Club di Chioggia

New Generation Gospel Crew

Auditorium S.Nicolò, ingresso libero con offerta libera



da venerdì 7 a domenica 9 dicembre

ART&CIOCC – il Tour dei cioccolatieri 2018

Corso del Popolo

Il tour di fama nazionale dei più importanti maestri cioccolatieri artigiani fa tappa a Chioggia con tanti stand con cioccolato di tutti i gusti e di tutte le forme.

Venerdì 7 - dalle ore 16:00 alle 20:00

Sabato 8 - dalle ore 10:00 alle 20:00

Domenica 9 - dalle ore 10:00 alle 20:00

www.iltourdeicioccolatieri.com



Venerdì 7 dicembre

ore 17:00

Viva Vena Natale

Passeggiata degli Elfi, zampognari, presentazione decorazione ponti di Riva Vena e caccia al tesoro

a cura di Associazione Amico Giardiniere e Comitato Riva Vena



Dal 08/12/2018 al 06/01/2019

dalle ore 15:00 alle 20:00

Villaggio di Natale e Pista di Pattinaggio su ghiaccio

Piazzale Europa a Sottomarina

PREZZI:

- Pista di pattinaggio (compreso noleggio pattini):

€ 5,00 per 30 minuti - € 8,00 per 60 minuti

- Jumping € 4,00 per 5 minuti



8-9-21-22-23 dicembre

Agri Christmas – il Rosso a Natale – 2^ edizione

Sottomarina-Boulevard di P.zza Italia

Nella tensostruttura, allestita sul Boulevard di Piazzale Italia a Sottomarina, mostra esposizione di prodotti orticoli invernali tipici del nostro territorio, attività didattiche, preparazione assaggi e degustazioni.

Sabato 8 e domenica 9 ore 10/22,

venerdì 21 ore 17/22

sabato 22 e domenica 23 ore 10/22

a cura di Ortomercato del Veneto di Chioggia, Pro Loco Chioggia Sottomarina e Consorzio di Tutela del Radicchio di Chioggia IGP www.ortomercatochioggia.it

Sabato 8 dicembre

dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18

Ingresso gratuito al MUSEO di Zoologia Adriatica Giuseppe OLIVI

Palazzo Grassi - Riva Canal Vena, 1281

Informazioni: tel. 041 401774

ore 17:00

Concerto Prenatalizio Banda Cittadina di Chioggia

Auditorium S.Nicolò

ore 17:00

accensione dell'albero di Natale a Sottomarina

Boulevard di Piazza Italia

a cura di A.C.U.S. Associazione Commercianti Uniti Sottomarina

Domenica 9 dicembre

dalle ore 15:30

PARATA DI NATALE LUMINOSA

lungo Corso del Popolo dalle ore 15:30



Sabato 15 dicembre

ore 17:00

Concorso Letterario “Città di Chioggia” X edizione

Cerimonia di premiazione

madrina della manifestazione la scrittrice Claudia Grendene

Auditorium San Nicolò

dalle ore 16:00 alle 17:30

Laboratorio Natalizio per famiglie Bianco Natale

tessitura e collage di un piccolo abete

Aula didattica Museo Civico

prenotazione obbligatoria sportello.museo@chioggia.org tel. 041 5500911

A cura dell'Associazione Maga Camaja

ore 20:45

Concerto "La musica per rinascere"

Orchestra e Coro del Sistema Veneto, Coro Manos Blancas del Veneto

Duomo di Chioggia



Domenica 16 dicembre

dalle ore 10:00 alle 12:00

Viva Vena Natale

Gara a squadre, Pesca alla scoassa, e altri giochi di squadra in Riva

a cura di Associazione Amico Giardiniere

ore 12:00

Inaugurazione del Presepe realizzato dai ragazzi del centro dell'A.N.F.F.A.S. Onlus di Chioggia

Chiesa della Beata Vergine della Navicella

dalle ore 15:30

100% Natale

lungo Corso del Popolo completamente pedonalizzato

iniziativa a cura di Ascom Confcommercio e Confartigiato

ore 17:00

Concerto CORO POPOLARE CHIOGGIOTTO

Rassegna corale. Partecipa il Coro "Ad Maiorem Dei Gloriam" di Marcon

Auditorium S.Nicolò



Giovedì 20 dicembre

ore 21:00

Acqua Alta – LA LOCANDIERA

Teatro Don Bosco

(a pagamento) www.arteven.it



Venerdì 21 dicembre

ore 11:00

Inaugurazione dell'Albero della vita

Androne Palazzo Municipale

a cura di A.N.D.O.S.

dalle ore 16:00 alle 18.00

VILLAGGIO DI NATALE

davanti Municipio

Iniziativa a cura di Feshion Eventi

dalle ore 16:30

CACCIA AL GRINCH

lungo Corso del Popolo

Street game a squadre a colpi di prove e indovinelli: chi vince sfida il Grinch in persona!

partecipazione gratuita - prenotazione obbligatoria al numero 3495878324 (solo sms whatsapp)

Registrazione squadre davanti al Palazzo Municipale in Corso del Popolo - Chioggia

Iniziativa a cura di Feshion Eventi



sabato 22 dicembre

dalle ore 16:00 alle 18.00

VILLAGGIO DI NATALE

davanti Municipio

truccabimbi e animazioni per bambini in tema natalizio

dalle ore 16:00

Animazioni natalizie a Sottomarina, zampognari

vie del centro pedonalizzate

a cura di ACUS e Confesercenti

ore 21:00

Concerto della band locale TRUMA

Auditorium S.Nicolò

(a pagamento) www.almc.it



Domenica 23 dicembre

dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18

VILLAGGIO DI NATALE

davanti Municipio

laboratori creativi, truccabimbi e spettacolo-concerto “Il Canto di Natale”.

ore 17:30

Acqua Alta LE MILLE E UNA NOTTE SHEHERAZADE

Auditorium S. Nicolò

(iniziativa a pagamento) www.arteven.it

ore 21:00

24^ edizione Concerto di Natale dell'Orchestra Sinfonica e Coro “Tullio Serafin”

Cattedrale di Santa Maria Assunta di Chioggia



Mercoledì 26 dicembre

ore 17:00

È DI NUOVO BIANCO NATALE

Auditorium S. Nicolò

(a pagamento) www.arteven.it



Giovedì 27 dicembre

dalle ore 16:00 alle 17:30

Laboratorio Natalizio per bambini 5/10 anni

Calza per la Befana

Aula didattica del Museo Civico

a cura dell'Associazione Maga Camaja

prenotazione obbligatoria sportello.museo@chioggia.org tel. 041 5500911



Domenica 30 dicembre

CONSONANZE

Concerto del Maestro Antonio Rolfini

Auditorium Comunale, ore 17:00



Lunedì 31 dicembre

“Wonder Company“ Capodanno in Piazza

Spettacolo frizzante e coinvolgente che farà ballare, cantare e divertire. Musica a 360 gradi suonata dai Dj

di radio Company e musica live della cover band

A mezzanotte laser show



******************** GENNAIO 2019 ***********************

Martedì 1 gennaio

Ore 18:00

Gran Concerto di Capodanno

Coro Lirico Patavino “Giuseppe Verdi” e Orchestra Sinfonica di Chioggia diretta dal maestro Pietro Perini

Auditorium S.Nicolò (a pagamento)



da Venerdì 4 a domenica 6 gennaio

alle ore 10:00 alle 20:00

Dal 4 al 6 gennaio in Corso del Popolo

ChocoArt - Festa del cioccolato artigianale



Sabato 5 gennaio

Ore 16:00

C'era una volta il Raccontastorie di e con Carlo Corsini

Allegro girotondo di racconti brevi, divertenti filastrocche, fiabe e leggende attraverso tecniche teatrali che intrecciano ritmi, colori, pupazzi e burattini

a cura di Associazione Maga Camaja

Auditorium San Nicolò



Domenica 6 gennaio

dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.00

Ingresso gratuito al Museo Civico della Laguna Sud

Campo Marconi, 1 30015 Chioggia Venezia

Informazioni: tel. 041 5500911

ore 15:30

Arriva la befana a Chioggia

Corso del Popolo a Chioggia

a cura dell'Associazione Musica Globale

ore 16:00

Parata delle befane a Chioggia

lungo Corso del Popolo

ore 16:00

Parata delle befane a Sottomarina

Boulevard e vie del centro

ore 18:00

Spettacolo di danza verticale

Chioggia - Campanile di Sant’Andrea

Compagnia Il Posto