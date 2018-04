Road to HF: all'Hard Rock Cafe il Friday Night Live è all'insegna di dj ChristianEffe

In Bacino Orseolo si respira aria di primavera. Venerdì 6 aprile 2018, il consueto Friday Night Live, l’appuntamento in musica del venerdì sera targato Hard Rock Cafe Venezia, potenziato dalla collaborazione con Home Festival di Treviso, porterà la firma di ChristianEffe. Dalle 21.30, il dj di riferimento dell’Home Festival, noto in tutto il nord Italia, ritornerà sull’Hard Rock stage per una nuova sperimentale performance alla consolle.

Dj ChristianEffe

ChristianEffe proporrà ai fan del locale la sua personalissima play list delle hit rock, pop, funk, dance & hip hop del momento. I pezzi più ascoltati, cantati e ballati degli ultimi mesi saranno remixati per una serata di puro divertimento. Durante la serata, il Cafe del Rock proporrà, in abbinamento alla musica, il blended malt whisky Monkey Shoulder creato dalla miscelazione di single malt di tre distillerie di Dufftown nello Speyside.