ChristianEffe all'Hard Rock Cafè: dj set rock, pop, funk, dance & hip hop

Un 2020 a tutto sound all’Hard Rock Cafe Venezia. In Bacino Orseolo è tutto pronto anche per il secondo appuntamento dell’anno con il Friday Night.

La rassegna musicale del venerdì sera targata Hard Rock Cafe Venezia, potenziata dall’esplosiva collaborazione con Home Festival, celebra, venerdì 17 gennaio alle ore 21, il ritorno di uno dei dj più conosciuti del nord Italia e amati dai fan del Cafe del Rock, ChristianEffe. Il Dj di riferimento dell’Home Festival ritornerà on stage per una nuova ed energica performance alla consolle. ChristianEffe proporrà ai fan del locale un’inedita playlist delle hit rock, pop, funk, dance & hip hop che hanno fatto la storia della musica per un dj set infuocato.

Dalle ore 22 alle ore 24, gli ospiti al locale potranno gustare i core cocktails e i drink targati Hard Rock a metà prezzo, esclusivamente al bar principale.