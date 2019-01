"Ci vediamo all’alba" di Zinnie Harris al Teatrino Groggia

Riprende sabato 12 gennaio la stagione "Instancabile Teatro" al Teatrino Groggia di Venezia. Appuntamento alle 21 con lo spettacolo "Ci vediamo all’alba" di Zinnie Harris, traduzione di Monica Capuani, con Francesca Ciocchetti e Sara Putignano, regia di Silvio Peroni, produzione Khora.teatro, in coproduzione con Compagnia Mauri Sturno.

Lo spettacolo

Lo spettacolo della sezione "Instancabili Grandi" parla di due donne (Robyn e Hellen) su una spiaggia lontana dopo un violento incidente in barca. Stordite dalla loro esperienza, cercano un percorso verso casa. Ma scopriranno che questa terra sconosciuta non è ciò che sembra; e che, sebbene possano stare insieme, non sono mai state così distanti.

Dettagli

Biglietti intero 10 euro, ridotto 9 euro (fino ai 30 anni e oltre i 65, diversamente abili e accompagnatori)

Prenotazioni a partire da 3 giorni prima dello spettacolo a info@mpgcultura.it; 329 8407362

Vendita un’ora prima dell’inizio dello spettacolo