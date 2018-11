Proiezioni a 3 euro nei cinema veneziani

Proseguono martedì 20 novembre 2018 nelle sale cinematografiche di Venezia e provincia gli appuntamenti con le proiezioni a tre euro della rassegna “La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

I cinema e gli orari

In città due le opere proposte questa settimana dal Multisala Rossini. Alle 16.30, 19.00 e 21.30 inizia la proiezione di “Tutti lo Sanno” (Drammatico, Francia Spagna 2018, 130’) di Asghar Farhadi. In occasione del matrimonio della sorella, Laura torna con i figli nel proprio paese natale, nel cuore di un vigneto spagnolo. Ma alcuni avvenimenti inaspettati turberanno il suo soggiorno facendo riaffiorare un passato rimasto troppo a lungo sepolto. Se si preferisce il cinema italiano si può scegliere di vedere, alle 16.15, 18.45 e 21.15, “Notti magiche” (Commedia, Italia 2018, 125’) di Paolo Virzì. Italia '90: la notte in cui la Nazionale viene eliminata ai rigori dall’Argentina, un noto produttore cinematografico viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell’omicidio sono tre giovani aspiranti sceneggiatori, chiamati a ripercorrere la loro versione al Comando dei Carabinieri.

Spostandosi sulla terraferma, al Cinema Dante di Mestre troviamo, alle 16.20, 18.40 e 21.00, “Un affare di famiglia” (Drammatico, Giappone 2018, 121’) di Kore'eda Hirokazu. Dopo uno dei loro furti, Osamu e suo figlio si imbattono in una ragazzina in mezzo ad un freddo glaciale. Dapprima riluttante ad accoglierla, la moglie di Osamu acconsente ad occuparsi di lei dopo aver appreso le difficoltà che la aspettano. Benché la famiglia sia così povera da riuscire a malapena a sopravvivere commettendo piccoli reati, sembrano vivere felici insieme finché un incidente imprevisto porta alla luce segreti nascosti che mettono alla prova i legami che li uniscono.

Due le proposte questa settimana al Multisala IMG Candiani sempre a Mestre. Alle 16.45, 19.50 e 22.00 la proposta è “Tutti lo Sanno” (Drammatico, Francia Spagna 2018, 130’) di Asghar Farhadi. Altrimenti, alle 16.45, 18.25 e 22.15 si può scegliere di andare a vedere “Cosa fai a Capodanno?” (Commedia, Italia 2018, 95’) di Filippo Bologna. 31 dicembre, strade di montagna e boschi innevati. Mentre la radio annuncia una tempesta solare, il furgone di una ditta di catering carico di aragoste, ostriche e champagne cerca di raggiungere uno sperduto chalet di montagna, dove i padroni di casa hanno deciso di salutare l’arrivo del nuovo anno con una serata tra scambisti. Mentre le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso la mezzanotte, le coppie fanno conoscenza e l’atmosfera si scalda. Riusciranno a soddisfare la loro voglia di trasgressione o gli equivoci, le bugie e i sotterfugi trasformeranno la serata in una definitiva resa dei conti? Alle 17.15, 20.00 e 22.00, inoltre, al Multisala IMG Palazzo proiettano “Notti magiche” (Commedia, Italia 2018, 125’) di Paolo Virzì.

Se ci troviamo in provincia di Venezia, potremmo decidere di andare al Cinema Teatro di Mirano per vedere alle 20.30 “Ti Presento Sofia” (Commedia, Italia 2018, 98’) di Guido Chiesa. Gabriele, ex rocker e ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano delle possibili nuove compagne lui parla della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno però nella sua vita ricompare Mara, che vede da 10 anni e che è diventata un'importante fotografa. Lui se ne innamora ma c'è un grosso ostacolo da superare: lei non vuol sentire neanche parlare di bambini. Gabriele decide quindi di nasconderle la presenza di Sofia. L'impresa però non sarà per niente facile.

A Cavarzere, il Multisala Verdi propone invece alle 21.00 “Ricomincio da noi” (Commedia, Gran Bretagna 2017, 111’) di Richard Loncraine. Quando Sandra scopre che suo marito, campione di tennis e di rispettabilità, la tradisce da anni con una presunta amica, cerca rifugio a casa della sorella Elizabeth, detta Bif, che non frequenta da troppo tempo. Bif conduce una vita molto diversa da quella di “Lady” Sandra e cerca di godersi la vecchiaia con gli amici di un corso di ballo. Sandra, inizialmente diffidente e chiusa nel proprio dolore, scoprirà con loro la possibilità di riprendere il controllo della propria vita e dei propri desideri.

Infine, il Cinema Oratorio di Robegano offre alle 20.30 la visione a tre euro di “Opera senza autore” (Thriller, Germania 2018, 188’) di Florian Henckel von Donnersmarck. Ispirato a fatti realmente accaduti, il film racconta tre epoche di storia tedesca attraverso l’intensa vita dell’artista Kurt Barnert, dal suo amore appassionato per Elisabeth, al complicato rapporto con il suocero, l’ambiguo Professor Seeband che, disapprovando la scelta della figlia, cerca di porre fine alla relazione tra Kurt ed Elisabeth. Quello che nessuno sa è che le loro vite sono già legate da un terribile crimine commesso da Seeband decenni prima.