Il meglio del cinema a 3 euro nelle sale di Venezia e provincia

Ultimo appuntamento del mese, martedì 27 novembre 2018, nei cinema di Venezia e provincia con le proiezioni a tre euro della rassegna “La Regione del Veneto per il Cinema di Qualità - La Regione ti porta al cinema con tre euro - I Martedì al cinema”, progetto pluriennale organizzato dalla Federazione Italiana Cinema d’Essai (FICE) delle Tre Venezie, l’Associazione Generale Italiana dello Spettacolo (AGIS) delle Tre Venezie, Regione del Veneto.

Venezia

In città, anche questa settimana sono due le opere in cartellone al Multisala Rossini. Alle 16.40, 19.00 e 21.20 inizia “Chesil Beach - Il segreto di una notte” (Drammatico, Gran Bretagna 2017, 110’) di Dominic Cooke, adattamento del romanzo omonimo di Ian McEwan, curato dello stesso autore. l film racconta la storia d’amore della violinista Florence e Edwar nell’Inghilterra dei primi anni ’60, pochi anni prima della rivoluzione sessuale, prigionieri dei tabù di un’epoca e delle convenzioni familiari e sociali. La loro luna di miele a Chesil Beach li porterà verso altre strade, altri destini, altre vite.

In alternativa, alle 17.20, 19.30 e 21.40, si può optare per “Troppa grazia” (Commedia, Italia, Spagna Grecia 2018, 110’) di Gianni Zanasi. Lucia è una geometra che vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra mille difficoltà, economiche e sentimentali, il Comune le affida un controllo su un terreno scelto per costruire una grande opera architettonica. Lucia nota che nelle mappe del Comune qualcosa non va, ma per paura di perdere l’incarico decide di non dire nulla. Il giorno dopo, mentre continua il suo lavoro, viene interrotta da quella che le sembra una giovane "profuga". Lucia le offre 5 euro e riprende a lavorare. Ma la sera, nella cucina di casa sua, la rivede all’improvviso, davanti a lei. La "profuga" la fissa e le dice: "Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa...".

Terraferma

Sulla terraferma anche al Cinema Dante di Mestre troviamo, alle 16.30, 18.45 e 21.00, “Chesil Beach - Il segreto di una notte” (Drammatico, Gran Bretagna 2017, 110’) di Dominic Cooke.

“Troppa grazia” (Commedia, Italia, Spagna Grecia 2018, 110’) di Gianni Zanasi è questa settimana anche tra le proposte del Multisala IMG Candiani (ore 16.45, 20.00 e 22.15) dove si potrà anche vedere, alle 16.45, 19.50 e 22.15, “Widows - Eredità Criminale” (Thriller Drammatico, Gran Bretagna 2018, 128’) di Steve McQueen (II). Ambientato nella Chicago dei nostri giorni, in un periodo di agitazione e tumulti, quattro donne, senza nulla in comune tranne il debito lasciato dalle attività criminali dei mariti, uccisi durante un colpo andato male, decidono di unirsi e prendere in mano le redini dei loro destini.

Il Multisala IMG Palazzo punta invece questa settimana, alle 17.00 e 20.15, su “Red Land (Rosso Istria)” (Storico, Italia 2018, 150’) di Maximiliano Hernando Bruno. Siamo nel settembre del 1943, nei giorni in cui nei territori italiani del fronte orientale scoppia il caos a seguito dell’armistizio dell’8 settembre. Con l’esercito italiano oramai allo sbando, le popolazioni Istriane, Fiumane, Giuliane e Dalmate, si trovano ad affrontare un nuovo nemico: i partigiani di Tito che avanzano in quelle terre, spinti da una furia antitaliana. In questo drammatico contesto storico, avrà risalto la figura di Norma Cossetto, giovane studentessa istriana, laureanda all’Università di Padova, barbaramente violentata e uccisa dai partigiani titini.

Mirano

In provincia, il musical è protagonista al Cinema Teatro di Mirano con la proiezione alle 20.00 di “Mamma mia - Ci risiamo!” (Musical, USA 2018, 114’) di Ol Parker. Sono passati alcuni anni e Sophie ha deciso di rimodernare l'hotel di famiglia, sull'isola greca di Kalokairi, per rendere omaggio a Donna, che l'ha cresciuta da sola in quel paradiso terrestre. Mentre soffre per la lontananza di Sky e si adopera perché l'inaugurazione dell'hotel sia memorabile, la giovane donna ripensa alla vita di sua madre, a quel pugno di giorni che le sconvolsero la vita e alla scelta di restare sull'isola, la stessa che sta maturando lei, tra entusiasmo e perplessità.

Cavarzere

Al Multisala Verdi di Cavarzere si proietta alle 21.00 “La mélodie” (Drammatico - Francia, 2017, 102’) di Rachid Hami. Simon, un famoso musicista ormai disilluso, viene incaricato dell’insegnamento del violino in una scuola di classi multietniche alle porte di Parigi per favorire l’aggregazione fra studenti. I suoi metodi d’insegnamento rigidi non facilitano il rapporto con alcuni allievi problematici. Tra loro c’è Arnold, un timido studente affascinato dal violino, che scopre di avere una forte predisposizione per lo strumento. Grazie al talento di Arnold e all’incoraggiante energia della sua classe, Simon riscopre a poco a poco le gioie della musica. Riuscirà a ritrovare l’energia necessaria per ottenere la fiducia degli allievi e mantenere la promessa di portare la classe ad esibirsi al saggio finale alla Filarmonica di Parigi?

Robegano

Infine, il Cinema Oratorio di Robegano propone, alle 20.30, “The Wife - Vivere nell'ombra” (Drammatico, USA, Svezia, Gran Bretagna 2017, 100’) di Björn Runge. Dietro ogni grande uomo c’è sempre una grande donna. Peccato che molto spesso sia costretta a vivere nell’ombra. Questa è la storia di Joan Castleman, una donna che per quarant’anni sacrifica il proprio talento e i propri sogni, lasciando che suo marito, l’affascinante e carismatico Joe si impadronisca della paternità delle sue opere. Joan assiste, per amore, alla sfavillante e gloriosa carriera dell’uomo, sopportando di buon grado tutte le menzogne e i tradimenti.