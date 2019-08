Cinema sotto le stelle a Marghera: la programmazione dal 23 al 29 agosto

Al via la quarta settimana di Cinema sotto le stelle, la rassegna cinematografica di piazza Mercato a Marghera, realizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con MakingMovie e Circuito Cinema. Dal 28 agosto inoltre il cuore di Marghera sarà anche il luogo di “Esterno Notte”, il decentramento della Mostra del Cinema di Venezia, con un ricco programma di proiezioni di film della passata edizione.

Ecco la programmazione di cinema all’aperto dal 23 al 29 agosto:

venerdì 23 agosto la commedia francese di Gilles Lellouche “7 UOMINI A MOLLO”, con Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Jean-Hugues Anglade, Virginie Efira. Un gruppo di uomini, riacquista il gusto per la vita entrando a far parte di una squadra di nuoto sincronizzato maschile. Recupereranno l'autostima allenandosi per i prossimi campionati del mondo che si disputeranno in Norvegia, sotto i rigidi insegnamenti di due ex campionesse. Vincitore di 1 Cesar.

Sabato 24 agosto, è la volta della commedia di Volfango De Biasi “L'AGENZIA DEI BUGIARDI”, con Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi, Paolo Ruffini, Carla Signoris. Fred, Diego e Paolo sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è "Meglio una bella bugia che una brutta verità".

Domenica 25 agosto, per la regia di Bill Holderman, sarà proiettato il film “BOOK CLUB - TUTTO PUÒ SUCCEDERE”, con Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craig T. Nelson, Andy Garcia. Quattro donne sessantenni leggono "Cinquanta sfumature di grigio" e la loro vita prende una svolta inaspettata.

Lunedì 26 agosto ci sarà il recupero del musical “MAMMA MIA - CI RISIAMO!”, cancellato per maltempo il 2 agosto: dopo dieci anni dal primo “Mamma mia!” si torna nella magica isola greca di Kalokairi in un nuovo musical basato sulle canzoni degli Abba; regia di Ol Parker; cast: Lily James, Amanda Seyfried, Christine Baranski, Pierce Brosnan, Dominic Cooper, Colin Firth, Andy Garcia, Meryl Streep, Cher).

Martedì 27 agosto il film per la famiglia “LO SCHIACCIANOCI E I QUATTRO REGNI” di Lasse Hallström, Joe Johnston, con Keira Knightley, Mackenzie Foy, Misty Copeland, Helen Mirren, Morgan Freeman. Uno spettacolo per gli occhi, ma non solo, a riempire scene e costumi c’è una bella avventura tutta al femminile.

Mercoledì 28 agosto, inizia Esterno Notte, con il film di Venezia 75: sarà proiettato il film messicano “ROMA” di Alfonso Cuarón. Cast: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Marco Graf, Daniela Demesa, Diego Cortina Autrey. La storia di diverse generazioni di una famiglia durante gli Anni Settanta a Città del Messico. Vincitore del Leone d’Oro a Venezia 75, 3 Premi Oscar, 1 David di Donatello, 2 Golden Globes, 4 Bafta.

Giovedì 29 agosto, sempre per Venezia 75, “IL GIOCO DELLE COPPIE”, commedia francese per la regia di Olivier Assayas. Cast: Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne, Nora Hamzawi, Christa Théret. Un editore ha dei problemi con l'ultima opera di uno dei suoi scrittori di fiducia.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21.15, ma da mercoledì 28 agosto inizieranno alle ore 21; la biglietteria apre alle ore 19. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (Soci MakingMovie 2 euro) ed è possibile acquistare il carnet per 10 ingressi (che consente l’entrata di 4 persone a serata) al costo di 20 euro. Per informazioni si può contattare MakingMovie al 347 4591960 e inviando a questo numero WhatsApp la frase “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di “Cinema sotto le Stelle” dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati di annulli causa maltempo o di eventuali recuperi. Tutte le informazioni si possono trovare su www.margheraestate.it; Facebook Cinema sotto le stelle Marghera e Instagram cinema_sotto_le_stelle.