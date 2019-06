Il cinema itinerante in laguna: un furgone, 100 sedie e tanti film di successo

Dopo il successo dello scorso anno, da giovedì 20 giugno torna Cinemoving, il cinema itinerante che arriva sotto casa con un furgone e 100 sedie per far trascorrere ai residenti della provincia una serata sotto le stelle in compagnia di un film di successo.

Cinemoving per la prima volta sbarca a Venezia, con un doppio appuntamento a Santa Marta (area mercato, calle Longhi): per celebrare il Salone Nautico, giovedì 20 giugno viene proiettato il film d'avventura Master & Commander . Sfida ai confini del mare, mentre venerdì 21 giugno sarà la volta del film dei piccoli, Oceania. Sabato 22 giugno il cinema si sposta a Pellestrina (di fronte al Duomo di Ognissanti) con la commedia Smetto quando voglio - Masterclass, domenica 23 giugno a Malcontenta (dietro la Chiesa) con il film drammatico e sentimental Una notte con la regina e martedì 25 giugno a Favaro (dietro al Municipio) con il dramma pluripremiato The Help.