Proiezione del film "Emigrantes" di Aldo Fabrizi

Negli incontri organizzati da Emergency alla Giudecca si è affrontato spesso il tema dei migranti attraverso mostre, documentari, film, libri, dibattiti. I migranti erano/sono quelli che fuggivano/fuggono dalle guerre e dalla povertà per tentare di raggiungere l’Italia e altri Paesi in Europa e qui trovano porti chiusi, muri, respingimenti, discriminazioni, mancati progetti di integrazione.

Ma migranti in un passato non lontanissimo, siamo stati anche noi Italiani: in varie ondate, dal 1870 al periodo tra le due guerre, al secondo dopoguerra, tanti cittadini sono stati costretti ad emigrare in cerca di lavoro e di fortuna. E anche loro hanno trovato porte chiuse e discriminazioni e hanno vissuto sulla propria pelle la solitudine, l’isolamento, la sofferenza.

Quando i migranti eravamo noi: questo è il tema dei nostri prossimi appuntamenti. Lo affronteremo facendo ricorso, come al solito, alle diverse espressioni culturali: dal cinema, agli incontri con storici, alla musica.

Dopo la pausa estiva gli appuntamenti riprendono mercoledì 11 settembre 2019, alle 17.30 con la proiezione di Emigrantes di Aldo Fabrizi (film, 1949, 95 min.) che racconta la storia di Giuseppe Borbone, muratore trasteverino, deciso a lasciare l'Italia per trasferirsi in Argentina insieme alla moglie Adele e alla figlia Maria. Giuseppe e la figlia sono pieni di entusiasmo mentre Adele, non più giovanissima e prossima a divenire madre, parte a malincuore. Durante il viaggio a bordo di un piroscafo argentino, Adele dà alla luce un bimbo il quale, benché battezzato con il nome di Italo, sarà un argentino. Il film sarà presentato da Roberto Ellero, critico cinematografico.