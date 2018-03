Guillermo Del Toro è da Oscar con The Shape of Water: vinse il Leone d'Oro a Venezia 74

Ancora una volta la Mostra del Cinema di Venezia anticipa gli Oscar, con il film "La forma dell'acqua" che incanta la giuria hollywoodiana tanto quanto lo fece in laguna lo scorso settembre. È Guillermo del Toro, vincitore del Leone d'Oro a Venezia 74, a fare incetta di statuette nella notte che assegna i premi più prestigiosi del cinema americano, portandosi a casa quelle per il miglior film e la miglior regia. E non solo, perché "The shape of water" (questo il titolo originale dell'opera) si è meritato anche gli Oscar per la miglior scenografia (di Jeffrey A. Melvin, Paul Denham Austerberry e Shane Vieau) e per la miglior colonna sonora originale (ad Alexandre Desplat, tra l'altro presidente di giuria alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2014).

Le altre statuette

Di fatto, con il trionfo del regista messicano - che sarà anche presidente di giuria a Venezia 75 - la serata degli Oscar 2018 ha rispettato tutti i pronostici. Altro film presentato nel 2017 a Venezia che ha fatto il pieno di consensi è stato "Tre manifesti a Ebbing, Missouri", di Martin McDonagh: ha incassato il premio per il miglior attore non protagonista (Sam Rockwell) e migliore attrice protagonista (Frances McDormand). Soddisfazione per l'Italia, infine, grazie al film di Luca Guadagnino, "Chiamami col tuo nome", che ha vinto la statuetta per la migliore sceneggiatura non originale firmata da James Ivory.