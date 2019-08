Cinema sotto le stelle a Marghera: la programmazione dal 30 agosto all’8 settembre

Si avvia alla conclusione “Cinema sotto le stelle”, la rassegna cinematografica di piazza Mercato a Marghera, realizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con MakingMovie e Circuito Cinema. Dal 28 agosto inoltre il cuore di Marghera è anche il luogo di “Esterno Notte”, il decentramento della Mostra del Cinema di Venezia, con un ricco programma di proiezioni di film della passata edizione.

La programmazione

Venerdì 30 agosto, per “Esterno Notte” - Venezia 75, ci sarà la proiezione del film storico FIRST MAN - IL PRIMO UOMO, per la regia di Damien Chazelle. Cast: Ryan Gosling, Claire Foy, Jason Clarke, Kyle Chandler, Corey Stoll, Patrick Fugit. E’ la storia della missione Apollo 11 della Nasa, durante la quale Neil Armstrong fu il primo uomo a mettere piede sulla Luna: era il 20 luglio del 1969. Vincitore di 1 Oscar, 1 Golden Globes.

Sabato 31 agosto, sempre per Venezia 75, A STAR IS BORN con Bradley Cooper, Lady GaGa, Sam Elliott, Andrew Dice Clay, Anthony Ramos, Bonnie Somerville. Esattamente ad un anno dalla prima mondiale tenutasi alla Mostra Internazionale d’Arte cinematografica proponiamo il terzo remake del musical “È nata una stella”, diretto nel 1937 da William A. Wellman e questa volta firmato Bradley Cooper. Vincitore di 1 Oscar, 1 Golden Globes, 1 Bafta.

Domenica 1 settembre, Venezia 75 propone LA FAVORITA, film storico e biografico diretto da Yorgos Lanthimos: primi anni del XVIII secolo. L'Inghilterra è in guerra contro la Francia e una fragile regina Anna siede sul trono. Cast: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn, James Smith. Vincitore di 1 Oscar, Gran Premio della giuria al Festival di Venezia, Coppa Volpi alla miglior interprete, 1 Golden Globes, 7 Bafta.

Lunedì 2 settembre sarà proiettato un film cancellato per maltempo.

Martedì 3 settembre, spazio all’avventura e ai più piccoli con RALPH SPACCA INTERNET: le avventure di Ralph Spaccatutto proseguono nel mondo di Internet. Candidato a 1 Premio Oscar e a 1 Golden Globes.

Mercoledì 4 settembre, per Venezia 75, VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL'ETERNITÀ, con Willem Dafoe, Rupert Friend, Oscar Isaac, Mathieu Amalric, Emmanuelle Seigner. Van Gogh secondo Schnabel, il ritratto umano di un’anima errante e della sua ricerca di un posto nella società. Coppa Volpi al miglior interprete maschile.

Infine da giovedì 5 a domenica 8 settembre i recuperi dei film cancellati per maltempo.

Gli spettacoli iniziano alle ore 21; la biglietteria apre alle ore 19. Il biglietto d’ingresso costa 3 euro (Soci MakingMovie 2 euro) ed è possibile acquistare il carnet per 10 ingressi (che consente l’entrata di 4 persone a serata) al costo di 20 euro. Per informazioni si può contattare MakingMovie al 347 4591960 e inviando a questo numero WhatsApp la frase “ADERISCO”, si verrà inseriti nella lista broadcasting di “Cinema sotto le Stelle” dove verrà ricordata la programmazione quotidiana e si sarà avvisati di annulli causa maltempo o di eventuali recuperi. Tutte le informazioni si possono trovare su www.margheraestate.it; Facebook Cinema sotto le stelle Marghera e Instagram cinema_sotto_le_stelle.