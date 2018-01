Lido di Venezia sempre più trampolino verso gli Oscar: Del Toro fa incetta di nomination

Dal Leone d'oro all'Oscar? La strada appare oramai segnata e sopratutto in discesa per Guillermo del Toro, il grande regista messicano che con "The Shape of Water" ha fatto incetta di nomination per i premi dell'Academy di Los Angeles. Il suo film concorrerà per 13 statuette. Se non è un record poco ci manca. I consensi della pellicola, però, erano iniziati a piovere anche al Lido di Venezia, dove The Shape of Water conquistò il Leone d'oro come miglior film dell'edizione 2017: "Sono messicano, questa è una prima volta - aveva commentato emozionato durante la premiazione dello scorso settembre Del Toro - dedico questo premio a tutti i registi latinoamericani. Bisogna avere fede in qualsiasi cosa vogliate, bisogna essere puri".

"The shape of Water" favorito d'obbligo

Un messaggio che deve essere arrivato al grande pubblico e anche all'Academy, che ha incluso "The shape of water" in tutte le nomination per le categorie principali: dai migliori attori, alla miglior regia, fino a quella più ambita, il miglior film. Che Venezia sia una cassa di risonanza importante lo dimostra il destino di altri film presentati in laguna: Emma Stone, per esempio, con "La La Land" ha vinto l'agognata statuetta nel 2017, mentre "Birdman", di Alejandro Gonzalez Innaritu, nel 2015 si portò a casa quattro premi, compreso quello per la migliore pellicola. Dodici mesi prima era stato "Gravity" di Alfonso Cuaron, presentato in anteprima al Lido, ad accaparrarsi ben 7 statuette.

Anche "Dunkirk" e "Tre manifesti" della partita

Anche "Dunkirk" ha un forte legame con Venezia: è stato presentato alla vigilia della Mostra del Cinema all'Arsenale. La pellicola concorrerà per l'Oscar in 8 categorie e potrebbe essere proprio una delle rivali più agguerrite per ribaltare i favori del pronostico per "The shape of water", al pari di "Tre manifesti a Ebbing, Missouri” (7 nomination) di Martin McDonagh, che a Venezia primeggiò per la migliore sceneggiatura.