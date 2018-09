Spiderman mania a Venezia: riprese in piazza San Marco, fan "a caccia" di Tom Holland

Primo giorno di riprese in piazza San Marco per Spiderman - Far from home, secondo capitolo della saga Marvel con protagonista l'uomo ragno diretta da Jon Watts. Il ciak nel salotto buono della città sabato mattina, alla presenza di fan estasiati che non hanno mancato di chiedere autografi e soprattutto selfie ai protagonisti del film in uscita sui grandi schermi l'anno prossimo.

Tom Holland

Più acclamato di tutti, e non poteva che essere così, è stato Tom Holland, alias Peter Parker, già protagonista di Spiderman Homecoming, - il primo capitolo - Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War. Sul set anche Zendaya Coleman, attrice e cantante statunitense che interpreta Michelle Jones, e Jacob Batalon, nei panni di Ned, amico di Spiderman.

Le riprese

Le riprese sono cominciate giovedì e andranno avanti almeno per una decina di giorni tra calli e campi a San Marco e Rialto. Moltissimi i giovani fan che negli ultimi giorni hanno riempito i social del proprio entusiasmo per l'arrivo in laguna della star di Hollywood: «Se non succedono imprevisti domani passerò la giornata a cercare Tom Holland e il cast in giro per Venezia», e ancora «Tom Holland e Zendaya a Venezia, questa non è un'esercitazione» e «Tom Holland a Venezia, non ce la posso fare». Insomma, entusiasmo alle stelle.