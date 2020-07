Torna il Ca' Foscari Short Film Festival e sarà fruibile anche online

Il Ca’ Foscari Short Film Festival, in collaborazione con Fondazione di Venezia, Fondazione Ugo e Olga Levi e Hotel NH Venezia Rio Novo, è pronto a festeggiare la sua decima edizione ed è il primo evento di rilievo cafoscarino di cui è stata riprogrammata la ripartenza.

Torna dunque il festival dei cortometraggi interamente concepito, organizzato e gestito da un’università che, dopo lo stop forzato causa lockdown, riprogramma dal 7 al 10 ottobre una versione tutta nuova, in modalità online e in presenza, diventando un evento diffuso in città grazie alla partecipazione delle più note istituzioni veneziane e nel rispetto delle norme anti-Covid.

In tutte le sedi aderenti all’iniziativa i film verranno proiettati contemporaneamente all’Auditorium Santa Margherita, dove ci saranno anche gli ospiti in presenza e un numero limitato di partecipanti. Allo stesso tempo, il tutto verrà anche trasmesso online.

Per tutelare i partecipanti al Festival e gli spettatori, saranno ovviamente adottate tutte le misure anti-Covid previste dalle normative vigenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le istituzioni che ospiteranno le proiezioni “diffuse” sono: M9 - Museo del ‘900, Fondazione Ugo e Olga Levi, La Casa del Cinema e il Centro Candiani del Comune di Venezia, Fondazione Querini Stampalia, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' D'Oro, Museo di Palazzo Grimani, Museo Archeologico Nazionale, Fondazione Bevilacqua La Masa, Istituto Veneto, Concilio Europeo dell'Arte In Paradiso Art Gallery, Hotel NH Venezia Rio Novo.