Ricerca sul cancro: in 11 piazze veneziane tornano i cioccolatini per sostenere l'Airc

Cioccolatini in piazza per sostenere l'Airc (Associazione italiana per la ricerca sul Cancro). Torna in 66 piazze del Veneto l'iniziativa di solidarietà che vedrà impegnati centinaia di volontari. L'obiettivo, come al solito, quello di supportare l'attività di oltre 5mila scienziati impegnati nei laboratori di università, ospedali e istituti di ricerca per ricercare una cura per il cancro. L'appuntamento è per sabato e domenica prossimi, 10 e 11 novembre.

I Comuni aderenti nel Veneziano

Saranno 11 i Comune del Veneziano che aderiscono all'iniziativa: Dolo (via Mazzini), Mestre (Largo Divisione Julia e Piazza Barche, Mira (Piazza IX Martiri), Noale (Loggia), Portogruaro (Piazza della Repubblica), San Donà di Piave (Piazza Indipendenza), San Stino di Livenza (Piazza Aldo Moro e Sagrato della Chiesa), Venezia (Campo S.S. Giovanni e Paolo e Campo Santa Margherita).

Prevenzione e benefici della cioccolata

A fronte di una donazione minima di 10 euro, i volontari dell'associazione consegneranno una confezione con 200 grammi di cioccolato fondente, alimento che assunto in modica quantità può portare benefici, come spiega Andrea De Censi, direttore Oncologia medica dell'ospedale Galliera di Genova: «Sono stati individuati più di 200 differenti composti nei semi di cacao che presentano proprietà benefiche per il corpo umano, in particolare i ricercatori si sono concentrati sui polifenoli che sono particolarmente abbondanti in questa antica pianta. Gli studi hanno dimostrato che una dieta contenente cioccolato fondente riduce il numero di lesioni precancerose attraverso l’inibizione di mediatori infiammatori, l’aumento degli enzimi antiossidanti e di riparazione del DNA e la riduzione della proliferazione cellulare». Insieme alla scatola di cioccolatini verrà distribuita anche la speciale Guidacon preziose informazioni su prevenzione, diagnosi e cura del cancro.