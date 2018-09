Serata speciale al Circo David Orfei più Circo di Mosca a Mestre

Venerdì 28 settembre appuntamento con invito omaggio assegnato da Radio Birikina e Radio Bella & Monella

Arriva a Mestre il Circo David Orfei. Lo spettacolo con artisti di caratura internazionale, premiati al Festival di Mosca, sarà in Città dal 27 settembre all’ 8 ottobre in zona centro commerciale Le porte di Mestre, in via Zandonai (dietro MediaWorld). Lo show circense, unico nel suo genere, è pronto a stupire il pubblico con numerose attrazioni.

Per la tappa di Mestre è stata programmata una serata speciale dedicata agli ascoltatori di Radio Birikina e Radio Bella & Monella. Lo spettacolo di venerdì 28 settembre alle ore 21 sarà su invito omaggio. Per aggiudicarselo basta telefonate al call center delle emittenti: 895.60.60.665 (costo massimo della chiamata da rete fissa e da mobile 98 cent. al min. iva inclusa). Chiamando si riceverà l'esclusivo invito omaggio di questo grande spettacolo.

Clown, acrobati, gli equilibristi al cavo d’acciaio Alessandro e Claudio, il lanciatore di coltelli su bersaglio umano, “I Niuman”, protagonisti della trasmissione “Tu Si Que Vales” in onda su Canale 5,le grandi illusioni Larry Rossante.

Uno spettacolo ricco e variegato che prosegue con i cavalli in libertà di Ivette De Rocchi, vincitrice del Festival a Mosca; il verticalista ed equilibrista Erik; lo show di Warren, cow boy con fruste e lazo; gli animali esotici di Mario Bellucci.

Una bella occasione per grandi e piccoli con l'arte circense, ovvero una delle grandi tradizioni dello spettacolo italiano.