Dal 1 al 5 luglio a Chioggia il circo Vegano, circo contemporaneo senza animali

Da lunedì 1 luglio a venerdì 5 luglio a Chioggia seconda tappa dell’iniziativa progettuale CIRCO VEGANO – Il circo contemporaneo senza animali, organizzata in collaborazione con Arteven Circuito Regionale Multidisciplinare e realizzata in collaborazione con i Comuni coinvolti e la Regione del Veneto. Il colorato chapiteau, che nel fine settimana verrà montato in Piazzale Europa a Sottomarina, da lunedì 1 a venerdì 5 luglio per cinque serate ospiterà divertenti spettacoli circensi per tutte le età.

Lunedì 1 luglio ore 21 direttamente da Buenos Aires arriva l’umorismo della Compañia Cirquetango protagonista di UN TANGO MÁS.

Martedì 2 luglio ore 21 è la volta del pluripremiato NANIROSSI SHOW, spettacolo tout public dell’omonima compagnia.

Mercoledì 3 luglio ore 21 Circo Patuf, compagnia di circo itinerante, vi attende con la magica atmosfera di CABARET LA PLUME.

Giovedì 4 luglio ore 21 ritornano in pista gli artisti del Circo Patuf con il loro #378, che è un luogo segreto, un nascondiglio dove cercare frammenti di normalità lontano da una realtà di conflitto.

Venerdì 5 luglio ore 21 Sinakt CircoTeatroDanza, compagnia che attualmente vive e produce in Spagna, presenta BAROCOCO – CLASSIQUE