Canti tradizionali e parole dette della Venezia Lagunare: Circovagando a Cavallino Treporti

Prosegue a Cavallino Treporti Circovagando 2019, la rassegna estiva fortemente voluta dall’Amministrazione Comunale e realizzata in collaborazione con Arteven / Circuito Teatrale Regionale nell’ambito di Reteventi 2019 - Regione Veneto - Città Metropolitana di Venezia. Dopo l’apertura con la compagnia Nanirossi sono in programma tre imperdibili spettacoli, tra cui un evento speciale che accenderà i riflettori sul Borgo di Lio Piccolo. Inizio rappresentazioni ore 21.15.

Sabato 3 agosto, in una suggestiva location sospesa sulla Laguna Nord di Venezia, Cavallino Treporti ospita Città di acqua di e con Sandra Mangini. Se Venezia è ancora un prodigio vivente davanti agli occhi meravigliati del mondo è grazie al legame che i suoi abitanti hanno saputo costruire nel tempo con l'Acqua. L'esistenza stessa della Laguna, frutto di un rapporto delicato e attento - talvolta spietato ma allo stesso tempo generoso e vitale - testimonia l'intelligenza, l'abilità, la capacità delle persone di misurarsi con l'ambiente in cui vivono, nell'interesse reciproco di questo binomio inscindibile simile ad un patto paritario e leale. La laguna è di natura fluida, in continua definizione: né mare né fiume, terra e acqua nello stesso tempo, regno naturale particolarissimo di una comunità umana sapiente, forte e amante della vita. Il racconto è tratto dalle parole di Olimpia e Alba Turchetto e dell'amica Elda, raccolte da Cristina Bettin per la ricerca Venezia, la memoria dell'Acqua a cura della Società di Mutuo Soccorso Ernesto De Martino di Venezia.

Per raggiungere la location, vista la particolarità del luogo, il Comune ha messo a disposizione in collaborazione con ATVO un servizio gratuito e senza prenotazione di due minibus. Le navette per il Borgo di Lio Piccolo, con partenza dal Prà di Saccagnana, saranno attive dalle 19.00 alle 23.30, prevedendo il rientro scaglionato al termine dello spettacolo.

Ad anticipare l’evento speciale di Circovagando 2019 sarà Anna De Franceschi che mercoledì 31 luglio presenta SUPER GINGER!, vita e peripezie di una piccola grande eroina che non molla mai: un viaggio fra scena e realtà raccontato dalle emozioni di una clown a tempo pieno. Chiude la rassegna mercoledì 21 agosto Marta Dalla Via con VENETI FAIR, in cui l’attrice descrive il suo rapporto di amore-odio con il Veneto e i grotteschi personaggi che lo popolano. Entrambi gli spettacoli si terranno presso l’Arena della Chiesa di Santa Maria Elisabetta.