Acrobazie, commedie, storie profonde: in tour nel Veneziano "Circovagando 2019"

Entra nel vivo Circovagando 2019, la rassegna parte del progetto ideato e organizzato da Arteven nell’ambito di Reteventi 2019 - Regione Veneto - Città Metropolitana di Venezia. Cinque nuovi appuntamenti che dal 16 al 18 luglio allieteranno le serate estive della provincia di Venezia.

Alcuni appuntamenti

A San Stino di Livenza martedì 16 luglio arrivano gli scanzonati e irriverenti giullari di Teatroallosso. "Nella pancia della torre" racconta la teatralità diffusa nelle strade ai tempi del Medioevo grazie ai signori indiscussi di feste e banchetti, capaci di intrattenere indistintamente nobili e popolani. Lo spettacolo si terrà in Piazzale della Repubblica a La Salute di Livenza. Biglietto unico 2 euro. Mercoledì 17 luglio la travolgente allegria della compagnia Nanirossi porterà una ventata d’aria fresca a Cavallino Treporti. Nanirossi show è uno spettacolo unico e mai visto prima, in grado di incantare il pubblico: il meglio di un repertorio di virtuosismo acrobatico e tecnico eseguito con facilità, leggerezza e uno spirito comico infallibile ed elegante. Biglietti intero 5 euro – ridotto 3 euro.

La chiusura

La settimana si chiude con un triplo appuntamento in programma giovedì 18 luglio. A Santa Maria di Sala in scena "Principe ranocchio" di Compagnia Degli Istanti / Compagnia Simona Bucci. Una giovane e viziata principessa giudica tutti dal loro aspetto esteriore: riuscirà a superare i pregiudizi che non le permettono di vedere al di là delle apparenze? Biglietti intero 5 euro – ridotto 3 euro. Promozione 1 genitore + 2 bambini 9 euro. A Scorzè la serata sarà all’insegna della Commedia dell’Arte con "Il cornuto immaginario" di Teatro dei pazzi. Dalla fusione di due opere di Molierè prendono vita due storie parallele: da una parte il protagonista Sganarello sulle tracce dei tradimenti della moglie e dall’altra il vecchio Pantalone che, vittima dell’amor senile, si trova di fronte al grande dilemma in cui ogni uomo si è imbattuto almeno una volta nella vita: sposarsi o non sposarsi? Ingresso libero. A Fossalta di Portogruaro Kinesis Contemporary Dance Company danzerà la vita senza vie di mezzo in "Non esistono più le mezze stagioni": pregiudizi, luoghi comuni e credenze sono tutto ciò che ognuno di noi pensa di sapere sulla base di una percezione passivamente condivisa, spesso non corrispondente alla realtà. Uno spunto di riflessione sulle situazioni estreme, nelle quali chiunque ricerca i propri istinti, la propria naturale forza di sopravvivenza ed i propri sentimenti.