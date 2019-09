Cleanup day Venezia: venerdì e sabato l'evento green per ripulire la laguna

L’iniziativa a carattere internazionale, che nella scorsa edizione ha mobilitato quasi 18 milioni di persone di 157 paesi, raccogliendo 88.500 tonnellate di rifiuti, si espande anche lungo il territorio veneziano e della gronda lagunare. Testimonial dell’evento sono le opere allegoriche del fotografo tedesco Dirk Krüll, Plastic Army Invasion, gentilmente donate a Plastic Free Venice Lagoon per l’inizitiva. Il clean up conterà sulla partecipazione di nutriti gruppi di volontari provenienti da tutto il mondo.

Programma

Il clean up che si terrà dalle ore 10 alle 17, riguarderà tutti i rifiuti rimovibili ed in particolare i rifiuti plastici che, abbandonati accidentalmente o volontariamente, con i loro polimeri invadono pesantemente vastissime aree lagunari, dei corsi d’acqua della gronda e della terraferma. Parteciperanno al clean up associazioni e singoli cittadini, sia italiani che stranieri a piedi lungo le rive di Venezia, o in barca raggiungendo secche o isole minori della laguna. Uno stand permanente di Plastic Free Venice Lagoon è stato allestito in Campo San Lorenzo a Venezia (Castello) dalle ore 9.30 alle 16, gestito in collaborazione con Ocean Space, in cui si riceveranno gadget e materiali per il recupero dei rifiuti ed ulteriori meeting points di ritrovo come da programma. Sarà possibile presentarsi e organizzarsi autonomamente e conferire i rifiuti alle zone attrezzate dalla VERITAS, oppure alla banchina dello yatch club di Venezia a Sant’Elena. A sant’Elena i volontari alla consegna dei rifiuti, riceveranno una bottiglia di prosecco del consorzio Prosecco DOC. Alle ore 18.30, chiusura Clean Up Day e farewell party in Campo San Lorenzo, con musica di Bidonville Bazar e un buffet interetnico gentilmente fornito dalla comunità Islamica di Venezia e provincia. La fondazione Ocean Space, renderà accessibili alla cittadinanza gli spazi espositivi della chiesa di San Lorenzo con visita della mostra Joan Jonas. Moving Off the Land II con visite guidate gratuite con partenza alle 18, 19, 20.

L'evento

Inoltre, l’associazione Veneziana Albergatori (AVA) e Plastic Free Venice Lagoon, invitano tutti coloro che sono interessati a partecipare a un approfondimento sulla riduzione di plastiche monouso e sostenibilità nel settore alberghiero veneziano, con esempi concreti introdotti dall’Hotel Saturnia di G. Serrandrei, Marriott Hotel di A. Burgarella, Hotel Casa Flora G. Romanelli. L’evento si terrà all’hotel Ca’ Sagredo il giorno 20 Settembre dalle ore 17.30 alle 19.30, con la partecipazione di Green Building Council Italia e Jonix su protocolli e strumenti per una gestione sostenibile degli edifici storici ad uso ricettivo e alberghiero. Molto Importante: Verranno presentati, inoltre, i primi e interessanti dati elaborati dall’Istituto Tecnico e Tecnologico Montani di Fermo dei campionamenti effettuati da Plastic Free Venice Lagoon nelle acque del canal Grande e del porto di Lido di Venezia per la tracciatura di micro-inquinanti anche relativi da microplastiche. Plastic Free Venice lagoon intende creare uno spazio comune accessibile ad ogni attore pubblico e privato, singoli cittadini, enti di ricerca e scientifici così come dell’associazionismo locale per approfondire, sensibilizzare la pubblica opinione sull’impatto dei rifiuti plastici nell’ambiente e delle possibili soluzioni. All’uopo, si è costituito un comitato organizzativo con referenti che si occuperanno di coordinarsi con i vari enti con cui si renda necessario interfacciarsi per uno svolgimento ottimale dell’iniziativa nella sua fase preparatoria ed esecutiva, in piena sintonia con le disposizioni emanate delle autorità amministrative e dalla municipalizzata preposta alla gestione dei rifiuti solidi urbani (VERITAS). L’iniziativa è di carattere prettamente civico ed educativo, senza alcun connotato politico ed aperta ad ogni singolo individuo di qualsiasi nazionalità, religione ed ad ogni gruppo associativo che intenda aderirvi.