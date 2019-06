L'Art Night finisce il giorno dopo: "Colazione in Blu" all'isola della Certosa

Domenica 23 giugno dalle ore 9 alle 13 presso l'Isola della Certosa la notte dell’arte arriva fino al mattino con "Le petit déjeuner en blu - Indigo Mix Prints&Jacquard Malìparmi", in collaborazione con Vento di Venezia: il progetto s’ispira e riunisce in un solo evento le famose cene in bianco, che tanto successo continuano ad avere in Italia e all’estero, e l’idea del flash-mob. La versione proposta è quella di una colazione versione pic-nic in giardino, in cui il colore blu deve essere utilizzato per l’allestimento e per l’abbigliamento. La prenotazione è obbligatoria artnightvenezia@unive.it.

Programma

Alle 10.30 si terrà il laboratorio per bambini “Se dico Gondola? Venezia” che farà scoprire l’isola della Certosa oltre a far ritrovare e ricomporre assieme la più famosa barca della laguna, seguito dai Soul Spritz Duo, Pietro Gallina e Danilo Maggi, che suoneranno live. Spazio anche all’ improvvisazione con “Corpolittico” del Gruppo CI-VE Contact Improvisation Venezia di Carla Marazzato, un’azione site specific di danza/improvvisazione. Infine saranno premiate, con omaggi firmati Maliparmì, le più belle e buone colazioni.