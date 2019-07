Acrobazie, evoluzioni aeree e oggetti sospesi: arriva il Cometa Circus a Noale

Si chiama “Cometa Circus” la compagnia di circo italo-peruviana che mercoledì 17 luglio sarà ospite del Teatro improbabile nella tappa in programma sulla piazza di Briana. Claudia Franco (italo-brasiliana) e Cristian Trelles (peruviano) portano in scena due personaggi giocosi ed inseparabili, che nel loro viaggio tra musica e fantasia, saranno complici di sempre nuove circostanze. Con il loro linguaggio fatto di acrobazie, evoluzioni aeree e oggetti sospesi, trasformano il quotidiano dei loro spettatori, lasciando una scia di luce nella loro immaginazione e dando forma ai loro sogni.

I due artisti condividono il palcoscenico per la prima volta nel 2015 in Perù, in occasione dello spettacolo della compagnia di circo "La Tarumba". In seguito decidono di continuare insieme il loro viaggio nel mondo dell’arte, che li porta nel 2016 a presentarsi nel circo “Flic Flac” in Germania e nel 2017 nei festival di circo di San Josè (Costa Rica), di Oaxaca (Messico) e di Belo Horizonte (Brasile). Nello stesso anno trascorrono 8 mesi in Cile, come insegnanti e direttori del programma di circo sociale '“Circo Frutillar”, mentre nel 2018 si esibiscono per due stagioni in un prestigioso resort nell’isola di Turks and Caicos. Finalmente decidono di fondare la compagnia nel 2018, debuttando in Italia con il loro nuovo spettacolo “Cometa”.