COMIC TIRAMISÙ



Viaggio nella Civiltà delle Ville Venete con il fumetto di Giuseppe Maffioli. Una mostra di fumetti, una conferenza e dei cooking show dedicati alla preparazione del dolce più famoso al mondo



Continuano gli appuntamenti con Comic Tiramisù - Viaggio nella Civiltà delle Ville Venete con il fumetto di Giuseppe Maffioli. L’evento è promosso dall’ISTITUTO REGIONALE VILLE VENETE e dall’ARCHIVIO GIUSEPPE MAFFIOLI e si inserisce all’interno della nuova edizione del Festival Ville Venete 2018, voluto dall’Istituto Regionale per le Ville Venete nell’Anno Europeo della Cultura.

La mostra è esposta presso la magnifica cornice di Villa Farsetti a Santa Maria di Sala. L’evento è ispirato al work in progress per la realizzazione di un fumetto su Giuseppe Maffioli che vede alla regia il Treviso Comic Book Festival con un gruppo di dodici artisti tra scrittori e disegnatori. L’opera ha l’obiettivo di parlare del Veneto, dei suoi personaggi, della sua cucina ma anche d’imporsi come un’antologia del fumetto contemporaneo veneto.



L’evento si inserisce nella nuova edizione del più di ottanta eventi di carattere culturale, artistico e gastronomico per celebrare un patrimonio che non ha eguali al mondo e per educare le nuove generazione a riconoscere le loro radici, la loro cultura, la loro arte. Gli stessi obiettivi condivisi da Comic Tiramisu, un’esposizione di fumetti di giovani illustratori che raccontano l’evoluzione della cucina veneta attraverso i libri del più importante gastronomo del secolo scorso. Franco Sensini, Direttore IRVV ha aperto così la presentazione dell’iniziative del Festival Ville Venete ricordando le parole di Giuseppe Mazzotti,

“…bisogna almeno trovare il modo di rallentare al massimo la distruzione di un mondo in cui siamo nati e vissuti, che ci ha nutrito e che potrebbe continuare a nutrirci spiritualmente…”

una delle personalità di maggior spicco della cultura veneta contemporanea, trevigiana in particolare, fu scrittore, giornalista, alpinista e anche fotografo. “Abbiamo ideato un Festival avendo sempre bene in mente queste sue parole: dobbiamo ritrovare i valori della civiltà della villa venete, sentire il genius loci che le ha create – ha dichiarato il Direttore – soprattutto educando le nuove generazioni. Tutte le iniziative sono pensate con questa filosofia”.



Assieme a Mazzotti vediamo la poliedrica figura di Giuseppe Maffioli, uomo di teatro, di cinema e grande padre della cultura gastronomica veneta diviene un viaggiatore nel tempo per assaggiare e scoprire piatti che sono alla base della nostra tradizione. Da qui Comic Tiramisù, il viaggio di quindici secoli che inizia con Venanzio Fortunato nel 1560 in terra di Francia per poi incontrare Ruzante, Goldoni, Galilei, il ghetto ebraico di Venezia, la vita nelle Ville Veneto fino al 1980 anno in cui Maffioli per primo certificò quel dolce miracolo che tutto il mondo conosce: il Tiramisù.



Sarà proprio la preparazione del tiramisù dal vivo eseguita dalle cuoche finaliste della Tiramisù World Cup 2017, il fulcro di questa mostra nella quale saranno esposte oltre a tre storie complete del fumetto, materiali cartacei e video provenienti dall’archivio Giuseppe Maffioli. La cooking class è in programma per domenica 11 novembre alle 16.

Domenica 4 novembre alle ore 11:00 si terrà un convegno dedicato alla cucina in villa con Annibale Toffolo - storico editore della rivista Taste Vin - e Ulderico Bernardi, celebre scrittore e accademico giornalista, professore ordinario di Sociologia dei processi culturali dell'Università Ca' Foscari (VE).

Su tutto si evincerà come la Civiltà delle Ville Venete ha saputo sublimare arte, scienza e lavoro forgiando quel tipico “modo di vivere” che ha reso unica questa regione. Lo sviluppo delle ville in terra ferma nel XV secolo diede un fortissimo impulso all’agricoltura che grazie alle spezie, di cui Venezia era già indiscussa Regina, arricchì la nostra tavola di prodotti e sapori unici.

“In questi anni l’Istituto ha svolto un’azione costante sui fronti della conservazione, del restauro, della catalogazione e della valorizzazione delle ville – conclude così l’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari –, ma soprattutto ha contribuito a rendere una vasta eredità storica e architettonica in luoghi il più possibile vivibili, superando il concetto di ‘monumento’ per offrire opportunità di scoperta, di visita e di studio del nostro territorio attraverso questi elementi che lo caratterizzano: le ville, dunque, intese come patrimonio immateriale e identitario”.





INFO

Comic Tiramisù - Viaggio nella Civiltà delle Ville Venete con il fumetto di Giuseppe Maffioli

Villa Farsetti – Santa Maria di Sala – 21 ottobre 2018 / 11 novembre 2018

Dal giovedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30 o su prenotazione

Ingresso libero e gratuito

www.irvv.net

#FestivalVive2018