Al Teatro a l'Avogaria torna "La commedia degli Zanni" ad ingresso libero

Un viaggio nel teatro e nel mondo delle maschere della Commedia dell’Arte. In occasione dei sessant’anni dalla prima rappresentazione al Teatro Universitario di Salonicco nell’aprile del 1958, ritorna sui palcoscenici veneziani “La Commedia degli Zanni”.

Prova generale

La prova generale dello spettacolo, prodotto da Teatro Ca’ Foscari - Fondazione Ca’ Foscari, in collaborazione con l’Istituto per il Teatro e il Melodramma - Fondazione Giorgio Cini, per la regia di Giovanni Poli, ripresa da Stefano Poli, si terrà sabato prossimo, 20 ottobre 2018 alle 20.30 al Teatro a l’Avogaria di Venezia. L'ingresso sarà libero, fino a esaurimento posti.

La commedia

La Commedia degli Zanni, da documenti rinascimentali della commedia dell’arte, rappresenta il patrimonio culturale e artistico che l’Avogaria, attraverso il suo fondatore Giovanni Poli, porta con sé dalle ricerche ed esperienze sceniche presso il Teatro di Ca’ Foscari. L’esaltazione del gesto non realistico, accordato sul ritmo e sulla “melodia” della parola detta o della musica dei liuto, rappresenta per l’Avogaria il punto di partenza per gli studi sui documenti scenici della tradizione veneta.

Gli intepreti

Gli interpreti: Silvia Brotto, Sara Buccheri, Samuele Busolin, Irene Curto, Gianluca Da Lio, Alessandro Esposito, Camilla Grandi, Rocco Longo, Vittorio Lora, Maddalena Motta, Marta Panciera, Fabio Strazzer. Musiche per liuto eseguite dal vivo da Francesco Baccichet.

Al Teatro Ca' Foscari

Successivamente la rappresentazione si terrà al Teatro Cà Foscari di Santa Marta, Venezia, giovedì 25 e venerdì 26 ottobre alle 20.30 (prenotazioni: prenota.teatrocf@unive.it ), con una ulteriore prova generale, ingresso libero fino ad esaurimento posti, mercoledì 24 ottobre, alle 20.30.